Smart TV QLED Samsung da 65 pollici: SUPER OFFERTA su Amazon (anche in 12 rate)

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV 4K con pannello QLED da 65 pollici. Grazie a questa nuova offerta Amazon disponibile oggi, il modello Samsung Q65C, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 899 euro, con un taglio di prezzo di 500 euro che consente di completare l’acquisto al nuovo prezzo minimo storico sullo store. Da notare, inoltre, che il TV di Samsung è disponibile, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti, anche con acquisto in 12 rate mensili, pagando con carta di debito. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto. La consegna è sempre gratuita.

Smart TV QLED Samsung da 65 pollici: minimo storico su Amazon

La Samsung Q65C è il modello giusto da comprare, per rapporto qualità/prezzo. Il prezzo è decisamente più accessibile rispetto ai modelli di fascia alta ma la qualità, sia del pannello che della piattaforma software è al top. Per chi cerca una Smart TV da 65 pollici, infatti, questo modello è, senza dubbio, consigliato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile completare l’acquisto della Smart TV Samsung al prezzo scontato di 899 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche in 12 rate mensili, con pagamento con carta di debito. La consegna è sempre gratuita. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.