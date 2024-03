Smart TV QLED della Samsung da 32" in offerta: il prezzo crolla su Amazon

Questa Smart TV QLED da 32″ della Samsung è in forte sconto a soli 359€: un ottimo prezzo, considerate le caratteristiche avanzate di questo televisore. Grazie all’offerta di Amazon di oggi puoi risparmiare il 20% sul suo normale prezzo di listino.

Questo modello del 2023 combina una serie di tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza visiva e di gaming eccezionale in un design compatto e elegante.

Grazie alla tecnologia Quantum HDR, questo Smart TV da 32 pollici analizza ogni singolo fotogramma per offrire colori brillanti e dettagli definiti, portando l’esperienza visiva a un livello paragonabile a quello del cinema. La tecnologia Motion Xcelerator, poi, è ideale per gli appassionati di gaming, poiché bilancia le performance per fornire un’esperienza fluida e senza rivali, ottimizzando immagini nitide e prestazioni al top.

Uno degli aspetti più notevoli di questo televisore è la tecnologia Quantum Dot, che garantisce il 100% del volume colore, trasformando la luce in oltre un miliardo di sfumature diverse per immagini estremamente vivide e reali a ogni livello di luminosità. Ciò significa che, indipendentemente dall’ambiente in cui si trova il televisore, si possono godere colori mozzafiato che mantengono tutto il loro realismo.

Il design AirSlim rende questo TV particolarmente adatto a qualsiasi spazio della casa, grazie al suo spessore sottile ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento. Inoltre, essendo predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, garantisce un’esperienza televisiva di lunga durata, pronta per le future evoluzioni del broadcasting.

Integrato con assistenti vocali come Bixby, Alexa e Google Assistant, il Samsung QE32Q50AEUXZT offre un’esperienza utente fluida e interattiva, consentendo di controllare il televisore con semplici comandi vocali. Inoltre, il processore Quantum Lite ottimizza la qualità dell’audio in base al contenuto visualizzato, migliorando ulteriormente l’esperienza di visione.

L’offerta per il Samsung TV QE32Q50AEUXZT a 359,00€ è l’ideale per chi desidera un televisore smart di alta qualità che offre un’esperienza visiva e di gioco superiore, tutto in un design sottile ed elegante che si adatta a ogni ambiente domestico. Non fartela scappare e acquista subito questa avanzata Smart TV con un forte risparmio!