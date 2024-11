Smart TV Philips 55" 4K Ambilight in sconto al MINIMO per il Black Friday Amazon

Il Black Friday di Amazon è l’occasione che ti serviva per acquistare una Smart TV di ultima generazione e perfetta per ogni tipo di contenuto: dallo sport al cinema, fino ai videogiochi e alle serie TV. Ti segnaliamo lo sconto al minimo storico su questa Smart TV Philips con tecnologia Ambilight da 55 pollici che può essere tua a soli 746,75 euro: puoi anche pagarla a rate a tasso zero.

Smart TV Philips 55″ 4K Ambilight: un capolavoro per ogni genere di contenuto

La smart TV Philips Ambilight Xtra 55PML9019 integra delle luci LED sul retro che reagiscono ai contenuti che guardi, creando un effetto di luce che amplia la visione e ti immerge completamente nell’azione.

Tutto è alimentato dal processore P5 AI Perfect Picture con intelligenza artificiale che garantisce immagini straordinarie, migliorando ogni dettaglio: avrai colori ricchi, movimenti fluidi e scene dall’aspetto clamorosamente naturale. Inoltre, con la piattaforma TITAN OS, non solo avrai una navigazione facile e intuitiva ma potrai accedere ai tuoi contenuti preferiti senza sforzo dalle principali app di intrattenimento.

La TV supporta anche le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per permetterti di vivere film e giochi con una qualità visiva e sonora senza compromessi: la tecnologia Quantum Dot Mini-LED fa il resto per quanto riguarda colori, bianchi brillanti e neri profondi.

Una smart TV eccezionale che ti porterà letteralmente il cinema in casa: acquista adesso la Philips Ambilight Xtra 55PML9019 al minimo storico di 746,75 euro.