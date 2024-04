Smart TV LG 32": sconto IMPERDIBILE del 20% su Amazon

La Smart TV LG 32LQ63 è una gioia per gli occhi e le orecchie, offrendo un’esperienza visiva e sonora immersiva che trasforma la tua stanza in una sala cinematografica. Oggi, con il 20% di sconto su Amazon, è il momento perfetto per acquistarla al prezzo speciale di soli 199,00 euro, anziché 249,00 euro.

Smart TV LG 32″: un’occasione da prendere al volo con questo prezzo

Con il suo display FHD 2K con LED diretto e una diagonale da 80 cm (32 pollici), questo dispositivo offre immagini nitide e dettagliate che ti faranno sentire al centro dell’azione. Che tu stia guardando film, serie TV o giocando ai tuoi videogiochi preferiti, ogni momento sarà reso più coinvolgente grazie alla qualità visiva straordinaria di questa Smart TV.

Dotata del sistema operativo LG ThinQ AI, la LG 32LQ63 è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, consentendoti di controllare la tua TV con la tua voce e integrarla perfettamente con i tuoi dispositivi smart domestici. Grazie al Home Dashboard, gestire la tua casa non è mai stato così semplice.

Inoltre, il processore Gel-5 Gen5 AI con AI Brightness Control & AI Sound garantisce una qualità audio straordinaria, con un suono Virtual 5.1 Up-mix che ti trasporta nel cuore dell’azione. Con le caratteristiche gaming come HGiG e Game Optimizer, questa TV è anche un compagno ideale per i giocatori più esigenti.

La Smart TV LG 32LQ63 è una combinazione perfetta di qualità, affidabilità e convenienza. Approfitta subito dell’offerta speciale del 20% di sconto su Amazon e falla tua al prezzo speciale di soli 199,00 euro. Non perdere l’opportunità di portare la tecnologia di ultima generazione nella tua casa oggi stesso. Noi ti abbiamo avvisato.