Mini proiettore portatile che trasforma ogni parete in un CINEMA (-50%)

Se hai almeno una parete libera a casa tua e ti piace il cinema o lo sport sono certo che non vorrai perderti questa occasione che ti sto per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo mini proiettore portatile a soli 59,49 euro, invece che 118,99 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice promozionale UPY8XQBU al momento del pagamento.

Ebbene sì, non ci sono errori ma solo uno sconto gigantesco del 50% che ti permette di risparmiare tantissimo. Avrai così un dispositivo che puoi portarti dovunque per vedere qualsiasi contenuto nel grande schermo. È semplicissimo da usare, a un’ottima visione e lo puoi regolare come desideri.

Mini proiettore portatile a prezzo ancora più mini

Sicuramente il prezzo di questo mini proiettore portatile è la cosa che più fa battere il cuore ma ti assicuro che non è solo fumo negli occhi. Siamo di fronte a un ottimo dispositivo, dotato di una luce LED da 1.2000 lumen e una risoluzione HD nativa di 1280 x 720p.

Lo potrai connettere in modalità wireless tramite la tecnologia Bluetooth a qualsiasi dispositivo come smartphone e tablet. Puoi regolare lo zoom dello schermo per ingrandirlo come desideri arrivando fino al 200 pollici. E in confezione trovi anche una pratica valigetta per il trasporto.

Non aspettare che l’offerta svanisca, e sicuramente questo prezzo lo farà in poco tempo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo mini proiettore portatile a soli 59,49 euro, invece che 118,99 euro. Per averlo a questa cifra inserisci codice promozionale UPY8XQBU al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.