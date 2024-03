Smart TV Hisense QLED 4K da 50": IMPOSSIBILE resistergli (-14%)

Immergiti nell’esperienza cinematografica definitiva con la straordinaria Smart TV Hisense QLED 4K da 50″, ora disponibile con un irresistibile sconto del 14% su Amazon. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia e alle caratteristiche premium, questa TV è destinata a trasformare il modo in cui guardi i tuoi contenuti preferiti. Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 369,00 euro, anziché 429,00 euro.

Smart TV Hisense QLED 4K da 50″: questa offerta è a tempo limitato

Dotata di una straordinaria risoluzione 4K UHD, con una qualità di immagine nitida e dettagliata, questa Smart TV Hisense offre un’esperienza visiva senza precedenti. Con una risoluzione di 3840×2160, ogni dettaglio prende vita sullo schermo, trasportandoti direttamente nel cuore dell’azione.

Il design sottile e elegante della Smart TV Hisense QLED da 50″ aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi ambiente. Con meno cornici e più immagini, potrai goderti un’esperienza visiva più coinvolgente, senza distrazioni. Ogni film, serie TV o evento sportivo si trasforma in un’esperienza cinematografica immersiva, direttamente nel comfort del tuo salotto.

Inoltre, grazie al sistema operativo Smart VIDAA U6, questa TV offre un accesso senza precedenti a una vasta gamma di contenuti e applicazioni. Controlla la tua TV con facilità grazie ai comandi vocali, con Alexa integrato per una maggiore comodità. Con il Wi-Fi integrato e il telecomando con accesso diretto a servizi come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+ e Rai Play, avrai sempre a portata di mano il meglio dell’intrattenimento.

Per gli appassionati di gaming poi, la Smart TV Hisense QLED 4K da 50″ offre anche prestazioni straordinarie. Con HDMI 2.0 e modalità di gioco avanzate come Game Mode Plus, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) e bassa latenza di input, potrai goderti sessioni di gioco fluide e reattive come mai prima d’ora.

E cosa dire dell’audio? Con un potente sistema da 16W e la tecnologia Dolby Atmos integrata, questa Smart TV Hisense offre un suono avvolgente e coinvolgente, che completa l’esperienza visiva in modo sorprendente. Solo il meglio per il tuo intrattenimento a 360°.

La Smart TV Hisense QLED 4K da 50″ è la scelta definitiva per il tuo intrattenimento nel salotto di casa. Approfitta subito dello sconto del 14% su Amazon e acquistala al prezzo speciale di soli 369,00 euro, prima che sia troppo tardi.