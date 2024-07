Smart TV Hisense da 40" in sconto WOW a 249€ (anche a rate)

Devi acquistare una nuova TV per il tuo salotto, in modo tale da poter passare delle piacevoli serate insieme a tutta la tua famiglia, guardando le vostre serie TV preferite? Non sai quale acquistare tra i tanti modelli e marche presenti oggi sul mercato? Nessun problema, oggi puoi acquistare questa eccezionale Smart TV Hisense da 40″ in super offerta, al prezzo a dir poco pazzesco di soli 249 euro invece di 289 euro.

Per poter risparmiare una cifra davvero niente male, dovrai però affrettarti e non lasciarti scappare lo sconto TOP del 14% che oggi ti propone Amazon. Inoltre, se hai l’abbonamento ad Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per i clienti Prime, è anche riservata la possibilità di acquistare subito questa fantastica Smart TV del marchio Hisense e di pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni, in qualsiasi momento.

Questa ottima Smart TV ti offrirà immagini con risoluzione HD, nitide e ricche di dettagli. Inoltre, se sei un appassionato dei videogiochi, questo televisore fa proprio al caso tuo. Infatti, non manca l’innovativa funzionalità Game Mode per le tue sessioni di gioco. Caratterizzata da un elegante design Slim con cornici sottili e schermo di dimensioni maggiori, questa TV sarà perfetta in qualsiasi zona della tua casa!

Non manca il sistema operativo VIDAA U6 con controlli vocali Alexa, Wi-Fi integrato e un utilissimo telecomando che ti permetterà di avere l’accesso diretto a 9 piattaforme tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, RaiPlay. Dunque, acquista subito questa imperdibile Smart TV Hisense da 40″ a soli 249 euro! Affrettati!