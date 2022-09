Smart TV e smart speaker Amazon a 19,99€: ULTIMO GIORNO per averli

Prima che le offerta Amazon di settembre finiscano c’è ancora un giorno: finiranno il 6 del mese. Hai ancora alcune ore a disposizione per portare a casa, a meno di 20€ per ognuno, un ottimo sistema di smart TV e un utilissimo smart speaker. Devi solo sceglierli adesso, prima che le promo finiscano. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, godi di spedizioni super rapide e gratuite.

Amazon: smart speaker e smart TV a meno di 20 euro

Il primo imperdibile è sicuramente Fire TV Stick Lite. Una chiavetta, dotata di telecomando avanzato, che puoi collegare a un televisore o, banalmente, a un monitor. È sufficiente che abbia un ingresso HDMI. A quel punto, dopo una rapida configurazione, avrai a disposizione un sistema completo e avanzato, basato su un’ottima personalizzazione del sistema operativo Android.

L’intuitiva interfaccia utente ti permetterà di navigare agevolmente fra i menu e le funzionalità. A disposizione, direttamente sullo store ufficiale, hai una marea di applicazioni fra cui:

app di streaming audio e video (come Netflix, Disney+, DAZN, Prime Video, Spotify, ecc);

(come Netflix, Disney+, DAZN, Prime Video, Spotify, ecc); software per navigare su Internet;

giochi.

Ancora, il dispositivo ha persino una sezione dedicata alle applicazioni di canali che trasmettono in diretta. Se hai qualche problema con il digitale terrestre DVB T2, questo strumento potrebbe aiutarti a tamponare momentaneamente. In più, basta premere un pulsante sul telecomando per interagire con l’assistente vocale Alexa. Completa l’ordine adesso per prenderlo a 19,99€, se lo sconto non è già finito.

Il secondo prodotto imperdibile è l’ormai celebre Echo Dot di terza generazione. Compatto, ma bellissimo, smart speaker, pronto a permetterti di sfruttare tutto il potenziale dell’assistente vocale Alexa. Chiedi informazioni, fai ricerche, ascolti le ultime notizie, scopri ogni giorno cose nuove e non solo.

Infatti, puoi anche ascoltare la musica che ami di più (pieno supporto ad Amazon Music e Spotify) e gestire la casa smart. Il potenziale di questo speaker è immenso, complica la presenza di uno store di app (denominate Skill) a tua completa disposizione. Puoi portare anche lui a casa a 19,99€ completando prontamente l’ordine.

Ricorda, manca poco e poi le offerte Amazon di settembre finiranno e i prodotti torneranno a prezzo pieno. Il momento di fare shopping tech risparmiando è adesso. Godi anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.