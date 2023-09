Smart TV da 65 pollici in offerta a 499€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Gli Smart TV di grandi dimensioni hanno, in genere, un prezzo molto elevato e raramente sono acquistabili a meno di 500 euro. Con questa nuova offerta Amazon, però, le cose cambiano: il TCL 65P639 da 65 pollici, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro. Si tratta di una Google TV con pannello 4K accessibile con una spesa ridotta ma senza compromessi sulla qualità del pannello adottato. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Smart TV da 65 pollici in offerta su Amazon

Il TCL 65P639 ha tutto quello che serve per chi cerca un ottimo TV da 65 pollici a un prezzo contenuto. Il modello, infatti, è dotato di un pannello 4K HDR di ottima qualità a cui affianca la piattaforma smart Google TV, con tutte le applicazioni per l’intrattenimento e la possibilità di utilizzare Assistente Google e Alexa.

In questo momento, la proposta di TCL è la soluzione giusta per accedere a un’offerta completa e vantaggiosa. Chi cerca un TV di grandi dimensioni, infatti, ha la possibilità di ridurre la spesa anche senza dover fare compromessi sulla qualità del modello da acquistare.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il TV TCL 65P639 da 65 pollici con un prezzo scontato di 499 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un TV di grandi dimensioni a un prezzo inferiore a 500 euro e senza compromessi sulla qualità.

La consegna è gratuita. Per accedere alla promozione basta seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per poco tempo. Da notare, inoltre, che c’è anche il modello da 55 pollici in sconto, con un prezzo di 379 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.