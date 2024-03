Smart TV da 55" della Hisense in offerta: tua a meno di 520€

Questa Smart TV 4K da 55″ dell’Hisense offre un’immagine di qualità superiore ed è perfetta gli appassionati di cinema e gaming (ma non solo). Offre tantissime funzionalità avanzate e di ultima generazione, ma ad un prezzo decisamente competitivo: grazie allo sconto attuale su Amazon, la paghi appena 519€!

Il cuore tecnologico di questo televisore è rappresentato dalla combinazione della tecnologia Quantum Dot Color con l’Hi View Engine basato su processore Quad Core. Questa sinergia assicura un volume di colore notevolmente esteso, che si traduce in immagini estremamente reali e dettagliate, e una luminosità efficiente, garantendo così un’esperienza visiva senza precedenti.

La qualità dell’immagine è arricchita ulteriormente dalla tecnologia HDR, che migliora significativamente la visualizzazione di colori e contrasti, consentendo agli spettatori di cogliere anche i dettagli più fini che altrimenti potrebbero essere trascurati.

La risoluzione 4K UltraHD è un altro punto di forza del televisore, offrendo immagini incredibilmente nitide, con una profondità e dettagli vividi ad alto contrasto. La fluidità dei movimenti e la qualità dell’immagine rendono l’Hisense 55E77KQ PRO ideale per la visione di film, programmi TV e contenuti sportivi, così come per l’uso come schermo per videogiochi, grazie allla modalità Game Mode PRO a 144Hz che garantisce una latenza ridotta e una risposta rapida, essenziale per i giocatori.

L’integrazione con assistenti vocali come Alexa e la funzione VIDAA Voice aggiungono un ulteriore livello di comodità, permettendo agli utenti di controllare il televisore tramite comandi vocali, rendendo facile cambiare canale, regolare il volume o accedere a specifici contenuti di intrattenimento.

L’Hisense 55″ QLED 4K 2023 55E77KQ PRO è una scelta eccellente per chi cerca un televisore di alta qualità, con tecnologie avanzate per una visione ottimale, il tutto con un prezzo ampiamente entro i limiti della fascia media. L’offerta attuale lo rende un’opzione ancora più attraente: non perderla e acquistala subito risparmiando!