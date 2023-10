Smart TV con sistema Google: basta un Chromecast ed hai fatto (sconto)

Per avere una smart TV in casa hai due possibilità: acquistare un nuovo dispositivo o rendere quello che già hai al passo con i tempi. Come fare? Basta un Chromecast a portata di mano, uno di quelli con Google TV integrata ed hai tutto ciò che ti occorre.

Con soli 29,99€ lo fai diventare tuo. Cosa aspetti? Trovi l’offerta proprio su Amazon dove grazie a un piccolo sconto hai la tua occasione. Acquistalo al volo.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Chromecast con Google TV: come funziona?

Il Chromecast è uno di quei prodotti così funzionale che ormai non se ne fa più a meno. Tutti i dispositivi di ultima generazione lo hanno integrato e tu hai la possibilità di aggiungerlo al tuo televisore in un secondo. Non fa niente se non va su internet, l’importante è che abbia una porta HDMI e che a casa tu abbia una rete WiFi.

Lo colleghi in un secondo e con il telecomando accedi a un mondo di possibilità. Non solo puoi riprodurre i contenuti dai tuoi dispositivi e direttamente sul televisore ma puoi anche scaricare tante applicazioni. Il sistema Google Tv ti regala questa comodità assoluta con cui poter avere Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, Rai, Infinity e tanto ma tanto altro ancora. In fin dei conti devi scegliere solo quale app scaricare.

Sul telecomando trovi anche un bel tasto con disegnato un microfono. Sai a cosa serve? Se lo schiacci puoi interpellare l’assistente di Google ed avere un mondo di possibilità a disposizione.

Insomma, che altro dirti se non che è un gioiellino? Acquista immediatamente su Amazon il tuo Chromecast con Google TV a soli 29,99€. Lo sconto è il tuo lasciapassare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.