Smart TV 4K Sony Bravia in offerta su Amazon: risparmi 100€

Questa eccellente Smart TV 4K Sony Bravia con Google TV è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente interessante. Grazie allo sconto odierno, la paghi 849€, con un risparmio di 100€ sul suo prezzo di listino.

Grazie al processore X1 di Sony, ogni contenuto viene analizzato in tempo reale per rivelare dettagli e consistenze che arricchiscono ulteriormente l’esperienza visiva, mentre la tecnologia Dolby Atmos trasforma l’ascolto in un’avventura surround coinvolgente. Il gruppo di speaker X-Balanced ottimizza la qualità audio, garantendo una resa sonora impeccabile per sport, film e programmi televisivi.

Il design moderno e minimalista del BRAVIA KD-55X85L si adatta a qualsiasi ambiente domestico, grazie alla sua cornice Seamless Edge che mantiene l’attenzione focalizzata sull’immagine. Il supporto TV a due vie, sia nero che sottile, offre versatilità e praticità, adattandosi perfettamente a superfici di mobili di varie dimensioni.

La funzionalità Google TV integra oltre 700.000 film e serie TV da tutti i principali servizi di streaming, organizzati secondo gli interessi personali dell’utente. La Ricerca vocale permette di navigare tra i contenuti senza bisogno del telecomando, rendendo l’interazione con il TV ancora più intuitiva e immediata.

I possessori di TV BRAVIA possono accedere a centinaia di film tramite l’app BRAVIA CORE, con la possibilità di riscattare 10 film in qualità HDR fino a 4K e godere di 24 mesi di streaming illimitato, arricchendo così la propria libreria multimediale con contenuti di alta qualità. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistarla subito risparmiando 100€!