Smart TV 4K Samsung in offerta a 299€: è davvero IMPERDIBILE

Per chi è alla ricerca di una nuova Smart TV a prezzo contenuto, ma senza compromessi sulla qualità, c’è una nuova offerta eBay da cogliere al volo. In questo momento, infatti, è possibile acquistare una Smart TV4K di Samsung da 43 pollici con un prezzo scontato di 299 euro. Da notare, inoltre, che, scegliendo di pagare con PayPal, è possibile completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Da notare che con 90 euro in più è in offerta il 55 pollici.

Smart TV Samsung: l’offerta giusta è questa

La Smart TV Samsung, parte della gamma Crystal UHD, è quella giusta da comprare per chi cerca un modello economico ma comunque molto valido. La versione in offerta oggi, infatti, è dotata di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K a cui si affianca la piattaforma software di Samsung, con tutte le app e i servizi avanzati che caratterizzano la gamma di Smart TV della casa coreana, punto di riferimento assoluto del mercato.

Puntando sulla nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la Smart TV Samsung al prezzo scontato di 299 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. L’offerta in questione è valida solo per un breve periodo. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il modello al carrello per completare l’ordine. Con 90 euro in più è possibile puntare sul 55 pollici.