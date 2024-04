Smart TV 4K Samsung da 65" in offerta: su Amazon il prezzo a picco

Questa Smart TV UHD 4K da 65″ della Samsung è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente interessante: grazie allo sconto del 32%, la paghi solamente 649€. Se lo desideri, potrai dividere l’importo in più rate scegliendo il pagamento con Cofidis al momento del checkout!

Il display Crystal UHD 4K garantisce immagini vivide e realistiche, arricchite dalla tecnologia PurColour che ottimizza la gamma cromatica per un realismo senza precedenti. Che si tratti di guardare film, serie TV o programmi preferiti, gli utenti possono aspettarsi dettagli nitidi e colori intensi che portano la visione a un nuovo livello di coinvolgimento.

Al cuore dell’esperienza visiva c’è il potente processore Crystal 4K di Samsung, che non solo garantisce prestazioni fluide e reattive, ma include anche un sistema di upscaling in grado di migliorare la qualità dell’immagine dei contenuti a una risoluzione 4K, indipendentemente dalla loro sorgente originale. Questa caratteristica assicura che ogni scena sia riprodotta con la massima chiarezza e profondità possibile.

Il Samsung Smart Hub, organizzato in categorie Media, Game e Ambient, ottimizza l’esperienza utente personalizzando l’interfaccia della TV in base all’uso. Che si tratti di navigare tra varie opzioni di intrattenimento, giocare o semplicemente godersi un’atmosfera rilassante, il CU7000 si adatta per offrire un’esperienza su misura.

L'audio è altrettanto impressionante, con un sistema di audio surround 3D e audio virtuale del canale superiore che immergono gli spettatori in un'esperienza sonora avvolgente. La tecnologia Adaptive Sound ottimizza ulteriormente l'audio analizzando la scena in tempo reale per offrire suoni vividi ma equilibrati, adattandosi al tipo di contenuto visualizzato.