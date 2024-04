Smart TV 4K QLED in offerta a 299€: su Amazon NON HA RIVALI

Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV 4K da comprare a prezzo ridotto, ma senza compromessi sulla qualità, in questo momento c’è un’offerta da non farsi sfuggire. La Smart TV QLED di Hisense è ora disponibile al prezzo scontato di 299 euro. Si tratta di un modello da 43 pollici che abbina un ottimo pannello a un prezzo accessibile. Da notare anche un’ottima offerta per la versione da 50 pollici, ora disponibile al prezzo scontato di 369 euro. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare.

Smart TV 4K QLED: il modello di Hisense è un affare

Per chi vuole una Smart TV 4K, in questo momento, scegliere la gamma QLED di Hisense è davvero senso. Il modello da 43 pollici, infatti, viene proposto ad un ottimo prezzo ed ha tutto quello che serve per garantire un’esperienza d’uso completa. Per chi vuole una TV un po’ più grande ci sono le altre varianti e, in particolare, la versione da 50 pollici, ora proposta con un ottimo prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare una Smart TV 4K QLED di Hisense:

Tutta la gamma di Hisense, ci sono anche modelli da 55, 65 e 75 pollici, è venduta e spedita da Amazon. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.