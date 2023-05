Smart TV 4K gratis: arriva Telly

Il titolo richiama certamente l’attenzione, ma è dopotutto quello che sta facendo Telly, la nuova startup tecnologica creata dal co-fondatore di Pluto TV, Ilya Pozin.

E in effetti è tutto vero: la società offre fino a 500.000 smart TV 4K gratuitamente a chiunque sia interessato. Parliamo di schermi da 55 pollici con supporto HDR e una soundbar integrata a cinque driver: insomma, di certo non delle TV economiche.

Il tutto è poi alimentato da TellyOS, una piattaforma proprietaria che permette di attivare una serie di funzioni, come un assistente vocale, lo streaming musicale e persino una piccola sala giochi virtuale con oltre 40 titoli. Inoltre, la TV viene fornita con uno streaming stick Android TV per accedere a tutte le proprie piattaforme preferite.

Quindi, dov’è la fregatura? Una, in realtà due per noi europei dato che al momento l’iniziativa riguarda soltanto gli Stati Uniti. In generale però il trucco che permette a Telly di lanciare questa promozione sta tutto nel suo secondo schermo.

Il secondo schermo della Smart TV 4K di Telly: widget e soprattutto pubblicità

Proprio così: il televisore, sotto la soundbar e separato da tutto il resto, ospita un secondo Smart Screen non solo per mostrare una serie di widget informativi che possono riguardare, ad esempio, risultati sportivi e previsioni del tempo locali ma soprattutto, sulla destra, una sezione dedicata esclusivamente agli annunci pubblicitari.

Il grande vantaggio dunque è che lo schermo principale sarà quasi sempre privo di pubblicità: Dallas Lawrence, chief strategy officer di Telly, ha spiegato che gli annunci potrebbero estendersi all’altro display quando non in uso e che comunque dipende tutto dalla creatività degli inserzionisti.

La startup sta inoltre lavorando ad un piano per premiare gli utenti con una carta regalo per i servizi se accettano di partecipare a determinati sondaggi mostrati a schermo.

Smart TV 4K gratis: secondo schermo con pubblicità e raccolta dati

Il rovescio della medaglia è dato dal fatto che Telly finirà per raccogliere informazioni sull’utente. La società spiega che sarà in grado di rilevare dati sui contenuti audio e video che vengono visualizzati, la durata di visione e come si interagisce con le query di ricerca, i pulsanti del telecomando e persino, attenzione, la presenza fisica delle persone che stanno guardando la TV.

Il rilevamento avviene tramite una fotocamera integrata, pensata per le videochiamate, che pare abbia capacità di tracciamento del movimento. La fotocamera è dotata di un otturatore, ma non ci sono conferme sul fatto che il microfono possa essere disattivato.

La domanda allora è: si può rinunciare alla raccolta dei dati? Sì, ma con due opzioni. Restituire la TV oppure chiedere all’azienda di farsi addebitare il costo dell’installazione tramite carta di credito.

Le spedizioni verso i clienti interessati inizieranno questa estate: maggiori informazioni sono presenti sul sito ufficiale di Telly.

