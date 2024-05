Sennheiser Ambeo Mini, prezzo in frantumi: tua con il 24% di sconto

La Sennheiser Ambeo Mini è una soundbar compatta che offre un’esperienza audio eccezionale in un formato ridotto. Questa soundbar è stata progettata per spazi più piccoli, ma mantiene molte delle caratteristiche premium dei modelli più grandi della gamma Ambeo.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: è tua 609€ invece di 799€ – grazie ad uno sconto del 24%. Rimane ancora poco tempo per approfittare della promozione.

La Ambeo Mini utilizza sei driver, inclusi quattro full-range e due subwoofer, supportati da 250 watt di amplificazione di classe D. Questi driver producono un suono robusto e dettagliato, con bassi che scendono fino a 43Hz, offrendo una performance sorprendentemente potente per le sue dimensioni. Il sistema di calibrazione automatica della stanza, disponibile tramite l’app Sennheiser Smart Control, assicura che il suono sia ottimizzato per l’ambiente in cui si trova la soundbar​.

La connettività è un altro punto di forza della Ambeo Mini. Supporta HDMI eARC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect e Tidal Connect. Questo la rende estremamente versatile e adatta a diversi scenari d’uso, inclusi i sistemi multi-room. La soundbar può essere controllata tramite l’app Sennheiser Smart Control, che offre diverse modalità audio come “Adaptive”, “Movie”, “Music” e “News”.

Dal punto di vista del suono, la Ambeo Mini offre un’ottima qualità audio con Dolby Atmos e DTS:X, grazie alla tecnologia di virtualizzazione Ambeo che crea un’esperienza sonora 3D immersiva. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistala subito con il 24% di sconto.