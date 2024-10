Smallville: fan elettrizzati per il possibile ritorno dell'amatissima serie

Smallville, la serie tv basata sulle avventure e sulla crescita dell’adolescente Clark Kent (interpretato da Tom Welling) è stata senza dubbio una delle più amate e seguite dei primi anni 2000.

Gli spettatori hanno potuto godersi in tv un totale di ben 10 stagioni, culminate in un ultimo episodio nel quale il protagonista assume a tutti gli effetti le sembianze di Superman.

Dopo la chiusura della serie, il pensierio dei fan è stato unanime: “Ma come, proprio ora che la storia è entrata nel vivo?“. Ma non temete: Smallville potrebbe tornare presto, anche se in una modalità completamente diversa rispetto a quella vista finora.

Smallville tornerà sotto forma di serie animata?

C’è chi spera di potersi ancora godere l’iconico “Somebody save me!” urlato nella sigla di apertura: poche note per essere subito catapultati nell’atmosfera di quegli anni.

Il revival animato di Smallville è un progetto che ha suscitato grande interesse tra i fan. Tom Welling, protagonista assoluto di ogni stagione, ha recentemente confermato che il destino della serie animata dipenderà da Warner Bros. Discovery e DC Studios. In un’intervista con ScreenRant, Welling ha spiegato che lui e Michael Rosenbaum, interprete di Lex Luthor, hanno lavorato per anni a questa idea e che anche i creatori originali di Smallville, Al Gough e Miles Millar, sono entusiasti del progetto, nonostante i loro attuali impegni con lo show Wednesday (Mercoledì).

Basandoci sulle dichiarazioni di Welling, tutti gli attori che abbiamo conosciuto ed amato nella serie originale sarebbero pronti a tornare per dare voce ai loro personaggi in fase di doppiaggio, rendendo questo revival una sorta di reunion per il cast. Pur non essendoci ancora conferme ufficiali riguardo al possibile arrivo di una serie animata di Smallville, l’entusiasmo del cast e del team creativo fa ben sperare, anche considerando il veloce stato di avanzamento del progetto.