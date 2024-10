Chucky: la serie horror di Don Mancini è ufficialmente cancellata

Brutte notizie per i numerosi fan di Chucky, irriverente serie tv ispirata alla celebre saga de La Bambola assassina: non ci sarà una quarta stagione e le voci relative ad una possibile cancellazione dello show hanno purtroppo trovato conferma.

La rete SYFY ha deciso di interrompere la produzione: quindi, gli episodi di Chucky 3 saranno ufficialmente gli ultimi.

Chucky 3 in streaming e in tv: dove guardarla

Una notizia che segna la fine del percorso di questa serie tv incentrata su Chucky, personaggio creato da Don Mancini e divenuto nel tempo una vera e propria icona della cinematografia horror.

Proprio Don Mancini, tramite un comunicato, ha espresso il suo dispiacere per la cancellazione della serie, promettendo comunque ai fan un futuro ritorno della bambola assassina. Di seguito, le sue dichiarazioni:

Ho il cuore spezzato dalla notizia riguardante il mancato rinnovo di Chucky. La serie non tornerà per una quarta stagione, ma sono molto grato per i tre anni che abbiamo condiviso insieme. Vorrei ringraziare UCP/SYFY ed anche Peacock/Eat the Cat, oltre al nostro straordinario cast e la troupe con sede a Toronto (la migliore del settore). E, infine, un grazie va anche ai nostri fantastici fan, un grande abbraccio a tutti. La vostra incredibile campagna #RenewChucky ha davvero scaldato il cuore freddo della bambola assassina. Ma state tranquilli, Chucky tornerà! Ritorna SEMPRE.

Anche Jennifer Tilly, attrice di spicco nella serie, ha condiviso la sua reazione sui social, sottolineando l’ironia di una cancellazione a ridosso del periodo di Halloween. La terza stagione di Chucky si è conclusa con un inaspettato colpo di scena, lasciando Chucky e Tiffany nuovamente intrappolati nei loro corpi di bambola. Nonostante la serie si sia conclusa lo scorso maggio, i nuovi episodi stanno arrivando solo ora in Italia: tutti gli appassionati della bambola assassina possono guardare Chucky 3 in streaming su Mediaset Infinity oppure in tv su Italia 1.