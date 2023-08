Scendi in campo con Sky TV + Calcio a un PREZZO REGALO

Scendi in campo con Sky TV + Calcio a metà prezzo. Oggi il tuo intrattenimento completo ti costa solo 14,90 euro, anziché 30 euro al mese. Un ottimo affare visto che avrai solo l’imbarazzo della scelta su cosa guardare! Per te e per tutta la tua famiglia sono disponibili tantissimi contenuti già da ora e con le prossime settimane sono in arrivo anche Serie A TIM, Serie BKT e X Factor.

Cosa stai aspettando? Non perderti questo risparmio esagerato e tutto il palinsesto che presto andrà in onda sulla tua televisione. Goditi il meglio dell’intrattenimento alla migliore qualità possibile. Infatti, inclusi nell’offerta, hai anche l’HD per una qualità di immagine e dettagli nettamente superiori. Inoltre, c’è anche Sky GO per guardare i tuoi programmi dove e quando vuoi su smartphone, tablet e PC.

Sky TV + Calcio: la scelta migliore per il tuo intrattenimento

Perché litigare su cosa vedere quando Sky TV + Calcio a soli 14,90 euro al mese ti regala tantissimi contenuti per te e per tutta la tua famiglia. Non lasciarti scappare questa incredibile promozione con prezzo bloccato per 18 mesi. Solo online a questo link attivi subito l’offerta e inizi a gustarti i contenuti che ami a un prezzo regalato. Ecco cosa offre il ricco bundle:

Sky TV: serie TV italiane, serie TV internazionali, Serie TV in contemporanea con gli Stati Uniti, show per tutta la famiglia, produzioni originali, documentari e news;

Sky Calcio: Serie A TIM con 3 partite su 10 ogni giornata con il match del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45; Premier League, Bundesliga e Ligue 1; Serie BKT con tutte le 380 partite stagionali, playoff e layout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.