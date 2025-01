Sky e NOW: le novità di febbraio 2025 stanno facendo impazzire tutti

Sky e NOW promettono un mese di febbraio 2025 ricco di novità. Tutti stanno impazzendo perché si prospetta un mese all’insegna dell’intrattenimento di qualità. Tantissime prime visioni, film e serie TV. Si tratta di contenuti super acclamati che renderanno felici tutti gli abbonati.

Tra i titoli super attesi va menzionata la stagione 26 di Law & Order: Special Victims Unit, con tantissimi nuovi episodi in arrivo. Per gli amanti della musica classica e della storia è in arrivo anche Mozart: Genio Immortale. Ma questi sono solo alcuni dei fantastici arrivi in programma per febbraio 2025.

Sky e NOW: febbraio 2025 sarà esplosivo

Scopriamo insieme tutte le novità che renderanno esplosivo l’intrattenimento di Sky e NOW per tutto il mese di febbraio 2025.

2 febbraio 2025 Law & Order: Special Victims Unit, stagione 26 – Crime drama, Serie TV

La squadra dell’Unità Vittime Speciali affronta nuovi casi complessi a New York. Il tenente Olivia Benson guida il team attraverso indagini su crimini sessuali e abusi. Vecchi e nuovi personaggi si uniscono per portare giustizia alle vittime in questa stagione ricca di colpi di scena. La vita accanto – Drama, Film

Un toccante racconto sulla vita di una famiglia che affronta sfide inaspettate. Attraverso momenti di gioia e dolore, i personaggi scoprono il vero significato di amore e resilienza. Una storia che esplora le complessità delle relazioni umane e il potere della compassione.

3 febbraio 2025 The Bikeriders – Action drama, Film

Un’avvincente esplorazione del mondo delle bande di motociclisti negli anni ’60. Il film segue l’ascesa di un club di motociclisti del Midwest e le vite dei suoi membri. Tra lealtà, tradimenti e pericoli, i protagonisti lottano per trovare il proprio posto in un mondo in rapido cambiamento.

7 febbraio 2025 Campo di battaglia – War drama, Film

Un intenso dramma bellico che porta gli spettatori nel cuore di un conflitto moderno. Attraverso gli occhi di soldati e civili, il film esplora l’impatto devastante della guerra. Emozioni raw e scelte morali difficili caratterizzano questa potente rappresentazione della vita in zona di guerra. Australia selvaggia – Nature documentary, Serie TV

Una spettacolare serie documentaristica che esplora la fauna e la flora uniche dell’Australia. Dalle barriere coralline ai deserti aridi, ogni episodio rivela meraviglie naturali mozzafiato. La serie offre uno sguardo intimo sulla vita selvaggia e gli ecosistemi di questo continente straordinario.

8 febbraio 2025 Uomini e Dei – Le meraviglie del Museo Egizio – Historical documentary, Film

Un affascinante viaggio attraverso i tesori del famoso Museo Egizio. Il documentario svela i segreti dell’antico Egitto attraverso manufatti straordinari. Esperti e curatori guidano gli spettatori in un’esplorazione della ricca storia e mitologia di questa civiltà millenaria.

9 febbraio 2025 Limov – Sci-fi thriller, Film

Un intrigante thriller fantascientifico ambientato in un futuro distopico. La trama ruota attorno a una tecnologia rivoluzionaria che promette l’immortalità. Mentre i personaggi lottano con le implicazioni etiche, si trovano coinvolti in un pericoloso gioco di potere e sopravvivenza.

10 febbraio 2025 Transplant, stagione 4 – Medical drama, Serie TV

La serie continua a seguire le sfide professionali e personali del Dr. Bashir Hamed. Nuovi casi medici complessi mettono alla prova le abilità dell’intero staff ospedaliero. Relazioni personali si evolvono mentre i personaggi affrontano dilemmi etici e crisi emotive. Horizon: An american saga, capitolo 1 – Historical epic, Film

Il primo capitolo di una saga epica che narra la storia dell’espansione americana verso ovest. Attraverso le vite di diversi personaggi, il film esplora temi di ambizione, sacrificio e conflitto. Paesaggi mozzafiato fanno da sfondo a questa narrazione storica ricca di azione e dramma. Lockerbie – La vera storia dell’attentato – True crime documentary, Serie TV

Una serie documentaristica che esamina in dettaglio il tragico attentato di Lockerbie del 1988. Attraverso interviste e prove inedite, la serie cerca di far luce su uno dei più noti atti terroristici del XX secolo. Ogni episodio esplora diversi aspetti dell’indagine e le sue conseguenze a lungo termine.

12 febbraio 2025 Gli immortali – Fantasy adventure, Film

Un’avventura fantasy che segue un gruppo di eroi dotati di poteri immortali. In un mondo minacciato da forze oscure, i protagonisti devono imparare a controllare i loro doni. Il film esplora temi di responsabilità, sacrificio e il peso dell’eternità.

13 febbraio 2025 Frammenti di un percorso amoroso – Romantic drama, Film

Una delicata esplorazione delle diverse fasi dell’amore attraverso varie storie interconnesse. Il film segue personaggi di diverse età e background mentre navigano le gioie e i dolori delle relazioni. Con sensibilità e umorismo, la narrazione offre uno sguardo profondo sul cuore umano.

17 febbraio 2025 The White Lotus, stagione 3 – Dark comedy drama, Serie TV

La terza stagione della acclamata serie satirica si sposta in una nuova location esotica. Nuovi ospiti e personale dell’hotel si trovano coinvolti in intrighi, drammi e situazioni comiche. La serie continua a esplorare temi di privilegio, classe e moralità con il suo caratteristico humor nero.

19 febbraio 2025 Abigail – Horror thriller, Film

Un terrificante thriller horror che segue un gruppo di criminali che rapisce la figlia di un potente funzionario. Ciò che inizia come un semplice rapimento si trasforma in un incubo quando scoprono che la ragazza nasconde un oscuro segreto. Il film mescola suspense, azione e elementi soprannaturali in un crescendo di tensione.

21 febbraio 2025 Boss shark – Nature documentary, Film

Un documentario avvincente che esplora il mondo dei grandi squali predatori. Attraverso riprese subacquee mozzafiato, il film rivela il comportamento e l’ecologia di queste creature affascinanti. Gli spettatori sono immersi nel regno sottomarino, scoprendo l’importanza degli squali per l’ecosistema marino.

22 febbraio 2025 Me contro Te, il film – Operazione Spie – Family comedy, Film

Una nuova avventura comica per i popolari YouTuber Luì e Sofì. In questa missione, i due si trovano coinvolti in un’operazione spionistica piena di equivoci e situazioni esilaranti. Il film offre divertimento per tutta la famiglia, mescolando umorismo, azione e messaggi positivi sull’amicizia.

23 febbraio 2025 Mozart: Genio Immortale – Biographical documentary, Film

Un documentario che esplora la vita e l’opera del leggendario compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Attraverso ricostruzioni storiche e analisi musicali, il film offre uno sguardo approfondito sul genio creativo di Mozart. La narrazione si concentra sia sulle sue straordinarie composizioni che sulla sua complessa vita personale. Killers of the Flower Moon – Crime drama, Film

Basato su eventi reali, il film narra una serie di omicidi nella nazione Osage negli anni ’20. La trama si sviluppa intorno alle indagini dell’FBI su questi crimini legati al petrolio scoperto nelle terre native. Con un cast stellare, il film esplora temi di avidità, razzismo e corruzione nell’America del primo Novecento. Fiumicino – Operazione Sex&Clean – Crime documentary, Film

Un documentario che svela un’operazione di polizia contro il crimine organizzato nell’aeroporto di Fiumicino. Il film esplora le complesse reti di corruzione e traffici illeciti che si celano dietro le quinte del grande scalo. Attraverso interviste e filmati d’archivio, emerge un quadro inquietante della criminalità in un luogo di transito internazionale.

24 febbraio 2025 Furiosa: A Mad Max Saga – Action sci-fi, Film

Un prequel della saga di Mad Max che esplora le origini del personaggio di Furiosa. Ambientato in un mondo post-apocalittico, il film segue la giovane guerriera in una missione di sopravvivenza e vendetta. Azione frenetica e scenografie spettacolari caratterizzano questa nuova avventura nel deserto distopico. La battaglia di Pavia e altre storie – Historical documentary, Film

Un documentario che rivisita importanti eventi storici italiani, concentrandosi sulla famosa battaglia di Pavia del 1525. Il film offre una ricostruzione dettagliata di questo scontro cruciale del Rinascimento. Oltre a Pavia, il documentario esplora altre battaglie significative che hanno plasmato la storia italiana. Lo scandalo P. Diddy – Music industry documentary, Film

Un’indagine approfondita sulle controversie che circondano il famoso rapper e produttore P. Diddy. Il documentario esamina le accuse di abusi e comportamenti inappropriati nell’industria musicale. Attraverso interviste e documenti inediti, il film offre uno sguardo critico sul potere e gli eccessi nel mondo dell’hip-hop.

26 febbraio 2025 Mauro Rostagno: L’uomo che voleva cambiare il mondo – Biographical documentary, Film

Un documentario che celebra la vita e l’eredità di Mauro Rostagno, attivista e giornalista italiano. Il film ripercorre il suo impegno sociale e la sua lotta contro la mafia in Sicilia. Attraverso testimonianze e materiali d’archivio, emerge il ritratto di un uomo coraggioso che ha pagato con la vita il suo impegno per la giustizia.

27 febbraio 2025 Gli indesiderabili – Social drama, Film

Un dramma che esplora le vite di individui emarginati dalla società. Il film segue diversi personaggi mentre lottano per trovare il proprio posto in un mondo che li rifiuta. Con sensibilità e realismo, la narrazione affronta temi di pregiudizio, resilienza e la ricerca di dignità umana.

28 febbraio 2025 L’arte della gioia – Historical drama, Serie TV

Una serie drammatica basata sul romanzo di Goliarda Sapienza, ambientata nella Sicilia del XX secolo. La storia segue la vita di Modesta, una donna che sfida le convenzioni sociali del suo tempo. Attraverso decenni di cambiamenti storici, la serie esplora temi di libertà personale, sessualità e potere.



Durante l’attesa puoi sempre vedere le novità uscite a gennaio 2025 su Sky e NOW.