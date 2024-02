Sistema Wi-Fi 6 Mesh in super offerta: il bundle da 2 satelliti lo paghi meno di 80€

Il Tenda MX3(2 Pack) è un sistema Wifi 6 Mesh AX1500 che garantisce prestazioni potenti, creando una rete veloce e stabile in tutta la tua casa. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 7%, a soli 79,99€ anziché 85,99€, rappresenta un ottimo investimento per migliorare la connettività domestica.

E’ la soluzione perfetta per garantire una copertura Wi-Fi veloce e affidabile in tutta la casa. Dotato della tecnologia Wi-Fi 6, questo sistema Mesh offre una velocità simultanea a banda doppia fino a 1501 Mbps (5 GHz: 1201 Mbps, 2,4 GHz: 300 Mbps), garantendo una connessione rapida e stabile per dispositivi multipli contemporaneamente.

Il roaming fluido e senza interruzioni è reso possibile dalle unità WiFi Mesh MX3 che lavorano sinergicamente sotto un’unica rete supportata dal protocollo 802.11k/v e dalla tecnologia AP Steering. Ciò assicura che i dispositivi si connettano automaticamente al nodo più opportuno mentre ci si sposta in casa, garantendo una connettività continua e affidabile.

Grazie alle antenne intelligenti ad alto guadagno e ai 6 moduli di potenziamento del segnale, il sistema Mesh MX3 può facilmente coprire fino a 2500ft²/200m² con 3 nodi, eliminando tutte le zone non coperte della casa e assicurando una connessione stabile in ogni angolo.

Con la tecnologia OFDMA e MU-MIMO, questo sistema Wi-Fi Mesh è in grado di connettere fino a 50 dispositivi contemporaneamente, garantendo una connessione fluida e senza problemi per ogni dispositivo nella rete domestica.

La funzione di diagnosi dei guasti di rete integrata consente di individuare e risolvere facilmente i problemi di connessione più comuni, garantendo una connettività stabile e affidabile in ogni momento.

Il Tenda MX3(2 Pack) è la scelta ideale per chiunque desideri migliorare la copertura e la velocità della rete Wi-Fi in casa. Con uno sconto del 7% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo e godere di una connettività Wi-Fi affidabile e veloce in ogni angolo della casa.

