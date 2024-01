Sistema Mesh della TP-Link (3-pack) in offerta su Amazon: connessione potente in tutta la casa

Il TP-Link Deco XE75 (3-pack) è un sistema Mesh Router Wi-Fi 6E Tri-Band progettato per coprire l’intera casa con una connessione Wi-Fi senza interruzioni. Attualmente disponibile a un prezzo scontato di 374,99€ anziché 445,07€, con uno sconto del 16%.

Questo sistema offre una copertura Wi-Fi avanzata fino a 7.200 piedi quadrati, eliminando le zone morte e il buffering. La banda da 6 GHz offre una frequenza Wi-Fi di ultima generazione, eliminando le interferenze dai dispositivi legacy e ottimizzando ulteriormente le prestazioni Wi-Fi con un backhaul dedicato.

Grazie alla tecnologia True Tri-Band, tutte e tre le bande Wi-Fi lavorano insieme per offrire una velocità totale fino a 5.400 Mbps per supportare fino a 200 dispositivi connessi contemporaneamente. La rete basata sull’intelligenza artificiale garantisce la migliore connettività mentre ti sposti da una stanza all’altra.

TP-Link HomeShield protegge la tua rete domestica con funzionalità all’avanguardia per la protezione della rete e dell’IoT. L’installazione è facile grazie all’app Deco che ti guida passo passo nella configurazione. Il sistema è compatibile con tutte le generazioni Wi-Fi e funziona con qualsiasi provider di servizi Internet (ISP) e modem.

Con la tecnologia Mesh, le unità Deco creano una rete unificata senza interruzioni di segnale, coprendo fino a 670mq con un kit di 3 unità e supportando fino a 200 dispositivi connessi. Le unità Deco XE75 sono dotate di 3 Porte Gigabit LAN-WAN per connettere dispositivi cablati come Smart TV, PC e console di gioco in modo semplice e rapido.

Con lo standard Wi-Fi 6E 802.11ax, potrai godere di prestazioni di connessione ancora più rapide e performanti grazie alla disponibilità di 3 bande, offrendoti velocità fino a 2402Mbps sulla nuova banda 6GHz, fino a 2402Mbps in 5GHz e 574 Mbps in 2.4GHz, anche in ambienti ad alta densità di client.

Approfitta di questa offerta di Amazon per ottenere un sistema Mesh Router avanzato che garantisce una connessione Wi-Fi affidabile e veloce in tutta la casa ad un prezzo estremamente competitivo!

