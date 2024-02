Sistema Mesh da 3 in fortissimo sconto: con il 25% di sconto lo paghi 99€

Il sistema Mercusys Halo H1900G (3-pack) è una soluzione avanzata per estendere la copertura WiFi in tutta la tua casa in modo efficiente e affidabile. Con tre unità Halo incluse nel pacchetto, puoi creare una rete Mesh unificata che copre fino a 550㎡ (circa 6.000 piedi quadrati) con un segnale WiFi ad alta velocità, eliminando le zone morte e garantendo una connettività affidabile in ogni angolo della tua abitazione. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo bomba: grazie allo sconto del 25%, lo paghi solo 99€.

Il sistema Mesh dispone di tecnologia di roaming senza interruzioni, che consente ai dispositivi di passare automaticamente da un nodo Halo all’altro mentre ti sposti in casa. In questo modo, ottieni sempre il segnale WiFi migliore disponibile, assicurando connessioni veloci e stabili per tutti i tuoi dispositivi wireless.

Con una velocità WiFi dual band fino a 1,9 Gbps, il sistema Mercusys Halo H1900G è in grado di gestire oltre 100 dispositivi contemporaneamente, offrendo prestazioni affidabili per lo streaming video, il gaming online, la navigazione web e altre attività online intensive.

Le tre porte Gigabit Ethernet su ciascuna unità Halo consentono anche connessioni cablate velocissime per dispositivi che richiedono una connettività più stabile e veloce, come PC desktop, console di gioco o Smart TV.

Grazie all’app MERCUSYS, è facile configurare e gestire il tuo sistema WiFi Mesh in modo rapido e intuitivo. Puoi controllare le impostazioni della rete, monitorare lo stato della connessione e persino impostare controlli parentali per limitare l’accesso a determinati siti web o dispositivi. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista questo fantastico sistema Mesh a solamente 99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.