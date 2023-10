Shiba Inu, burning su del 250% e InQubeta ha superato i 3,8 mln in prevendita

Gli utenti di criptovalute hanno trovato diversi motivi per rallegrarsi quando il mercato delle criptovalute ha registrato un forte rialzo dei prezzi di popolari altcoin come Shiba Inu (SHIBA). Poco dopo l’aumento del tasso di rendimento della meme coin a tema canino al 250%, si è registrata una tendenza al rialzo del prezzo del token e del volume di scambi giornalieri. Nel frattempo, il successo della prevendita di InQubeta (QUBE) è stata un’altra sorpresa che ha risollevato il mercato. Il finanziamento della prevendita della piattaforma basata su Ethereum ha recentemente superato i 3,8 milioni di dollari e le ha garantito un posto nella lista delle migliori ICO di criptovalute dell’anno stilata dai principali analisti.

Mentre Shiba Inu è considerata una delle meme coin di maggior successo di tutti i tempi, InQubeta è stata lanciata all’inizio di quest’anno ed è una piattaforma di crowdfunding per le startup che lavorano con l’intelligenza artificiale (AI).

InQubeta: una soluzione DeFi per promuovere l’innovazione dell’AI

InQubeta ha fatto rapidi passi avanti sul mercato delle criptovalute grazie alle sue caratteristiche ineguagliabili che rendono più facile per le startup raccogliere fondi per progetti basati sull’AI. Non solo aiuta le startup a sbloccare nuove strade di crescita, ma consente anche agli investitori di esplorare nuove opportunità di investimento che esplorano il futuro della tecnologia AI. Al fine di garantire che tutte le transazioni tra le startup e gli investitori avvengano in modo continuo, la piattaforma ha rilasciato la sua criptovaluta nativa chiamata QUBE. Si tratta di un token ERC-20 che viene utilizzato per effettuare pagamenti, pagare le tasse e distribuire le ricompense.

Il team di InQubeta ha deciso di limitare la fornitura di token QUBE a 1,5 miliardi. Gran parte di questa offerta – il 65% per l’esattezza – è destinata alla vendita pubblica. I token rimanenti vengono utilizzati per diversi casi d’uso, come il pagamento degli sviluppatori, del team legale o dei consulenti, il mantenimento della pool di liquidità e il finanziamento di campagne di marketing.

Il token QUBE è tra gli altcoin da tenere d’occhio quest’anno grazie alla sua struttura versatile. Oltre a facilitare le transazioni, il token è un componente chiave della struttura di governance decentralizzata di InQubeta, dove le decisioni vengono prese consultando tutte le parti interessate. Qualsiasi proposta di modifica del protocollo o di lancio di prodotti viene presentata come proposta e discussa a lungo. Le modifiche proposte vengono attuate solo dopo aver ottenuto la maggioranza nel processo di voto. Ai titolari di token QUBE vengono concessi privilegi di voto che possono utilizzare per votare a favore di tali proposte e ottenerne l’attuazione.

Dato che la piattaforma si prende cura delle esigenze sia delle startup che degli investitori, scegliendo InQubeta non devi preoccuparti a lungo di quali criptovalute acquistare ora. Il suo modello trasparente e facile da usare assicura un processo di “onboarding” senza problemi per le startup. L’unica cosa che le startup devono fare è proporre un’offerta basata su una ricompensa per gli investitori. Queste offerte vengono convertite in NFT e poi pubblicate sul marketplace online di InQubeta, dove gli investitori possono valutare e acquistare questi NFT.

Grazie alla frazionalizzazione, questi NFT possono essere suddivisi in attività più piccole. In questo modo, anche gli utenti di criptovalute più attenti al budget possono trasformarsi in investitori di startup.

Il tasso di burning del token SHIB aumenta del 250%.

Shiba Inu è una delle meme coin più scambiate al mondo. L’altcoin trae ispirazione dall’omonima razza canina giapponese e in passato è stato sostenuto da celebrità come il CEO di Tesla Elon Musk. La criptovaluta nativa della meme coin è il token SHIB. Grazie all’aumento della sua popolarità, i rivenditori di tutto il mondo hanno iniziato ad accettare i token SHIB per i pagamenti.

La meme coin ha anche attirato l’attenzione con le sue iniziative per espandere l’ecosistema Shiba Inu con nuovi prodotti come Shibarium. Shibarium è il prossimo protocollo blockchain Layer 2 di Shiba Inu, alimentato da Ethereum. Una volta lanciato Shibarium, l’ecosistema di Shiba Inu potrà vantare prodotti come un exchange decentralizzato, giochi basati su blockchain e Metaverse. Il token SHIB viene attualmente accumulato in modo massiccio, in quanto il suo tasso di burning è aumentato, fatto che contribuirà a diminuire l’offerta e a far salire i prezzi nel lungo periodo.

Conclusione

Se stai cercando la migliore criptovaluta da acquistare sul mercato attuale, sia Shiba Inu che InQubeta sono buone opzioni da considerare. Nonostante ciò, se ti stai concentrando anche sullo scenario a lungo termine, InQubeta potrebbe essere la scelta migliore per il tuo wallet. Gli analisti che hanno valutato InQubeta sostengono che il suo modello unico le conferisce un vantaggio in termini di potenziale di crescita. La piattaforma non solo promuove la crescita delle startup attraverso l’offerta di finanziamenti, ma aiuta anche i normali utenti di criptovalute a scoprire una nuova fonte di reddito. Ha anche caratteristiche come un modello di token deflazionistico per proteggere i rendimenti dalla volatilità sul mercato e dall’inflazione. Allo stesso tempo, un quadro di sicurezza di nuova generazione garantisce la protezione della privacy degli investitori.

In collaborazione con LocxLabs

