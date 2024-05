Promo Selfy: conto corrente digitale con servizi esclusivi ed un REGALO per TE

Nel mese di Maggio 2024, Banca Mediolanum ha lanciato una promozione denominata “Promo Selfy Maggio 2024“. Questa iniziativa offre numerosi vantaggi e per aderire è necessario aprire un conto corrente entro il 7 Giugno 2024. Tale promozione, invece, scade a fine mese.

Promo Selfy Maggio 2024: i dettagli

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente completamente digitale, ideale per chi cerca flessibilità e numerosi servizi. Tra i vantaggi troviamo la possibilità di gestire il conto comodamente online, effettuare bonifici SEPA gratuiti, e usufruire di prestiti personali e piattaforme di trading online. Inoltre, per i giovani di età inferiore ai 30 anni, il conto prevede un canone annuo azzerato.

Selfy offre anche una carta di debito gratuita con la possibilità di prelevare denaro da qualsiasi ATM in Italia ed in Europa. Anche il versamento di contante nel conto corrente è gratuito e può essere fatto tramite Poste Italiane o Banca Intesa.

La promozione di questo mese omaggia ogni nuovo correntista con uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G del valore di 319,99 euro con l’accredito dello stipendio o della pensione. In alternativa, entro 7 giorni dalla vincita, è possibile sostituire il regalo con uno tra:

Microsoft Xbox Serie S da 512GB

da 512GB Samsung Smart Monitor M5 – M50C da 27 pollici

– M50C da 27 pollici Apple AirPods di Terza Generazione

Garmin Smartwatch Forerunner 55

Buono Regalo Amazon.it del valore di € 150,00

Costi ed altro

Il conto di Mediolanum, apribile in pochi step anche tramite spid, è adatto a tutti i giovani entro i 30 anni d’età. Il canone di tenuta del conto corrente è pari a 0 euro per il primo anno. A partire dal secondo anno, il canone richiesto è pari a 3,75 euro al mese. Questo costo, in realtà, è per ora azzerabile in via promozionale.