È il momento di puntare sul Bitcoin? Cosa potrebbe succedere dopo l'halving

Si è concluso da poco il quarto halving del Bitcoin, la procedura quadriennale che comporta il dimezzamento delle ricompense del mining. In passato, dopo l’halving, nel giro di pochi mesi, il valore del Bitcoin è aumentato in modo significativo.

Per il momento, il mercato è stazionario e si prepara a una possibile forte crescita nel corso del prossimo futuro. Ipotesi e stime sul futuro del Bitcoin non mancano di certo ma sarà necessario attendere ancora qualche settimana per avere le idee chiare. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di una nuova forte crescita della cripto valuta nel corso dei prossimi mesi.

Cosa succede ora al Bitcoin?

Gli scenari post halving del Bitcoin sono diversi. Una delle ipotesi principali vede una forte crescita del valore della cripto valuta nel corso dei prossimi mesi. All’orizzonte potrebbe esserci un nuovo record storico, con una quotazione nettamente superiore a quella attuale.

Ricordiamo che il Bitcoin, nel corso del primo trimestre del 2024, è già cresciuto di oltre il 60%. Sarà necessario, in ogni caso, attendere i prossimi mesi per avere le idee più chiare. Come detto, gli scenari sono diversi e non è da escludere un valore stabile o anche un calo della criptovaluta.

