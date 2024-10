Telecamere WiFi con visione 2K: set da 3 pezzi per casa extra sicura

Sensazionali quanto semplici da montare. Ne metti una in ogni stanza in casa ed hai una visione di ogni angolo a pronta disposizione, anche quando sei lontano chilometri. Con le telecamere WiFi di YI non hai niente da perdere ma anzi, sblocchi funzioni avanzate che garantiscono una sicurezza eccellente e di ultima generazione. In confezione ne trovi tre per non lasciare neanche uno spazio inatteso. Puoi acquistarle a soli 47€ su Amazon approfittano dello sconto del 5% + coupon del 10%.

Telecamere WiFi: perché scegliere queste di YI?

Sono piccole e comode da installare. Non c’è bisogno di chiamare un tecnico in quanto devi solo scegliere dove posizionarle. Individuato il giusto spot, collegale alla corrente con la loro presa e sono pronte per essere configurate tramite app su tablet o smartphone. Quest’ultima la usi per poterle gestire e sbloccare le funzioni aggiuntive.

Con obiettivo che riprende in 2K è impossibile perdere un dettaglio. Per le ore più buie hai a disposizione tecnologie come la visione notturna che ti tutela anche in caso di tapparelle abbassate o persiane chiuse ma anche il rilevamento di movimento e audio a 2 vie per comunicare a distanza in caso di necessità.

Potendo collegare l’intero sistema YI con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google puoi avere uno sguardo vigile su un ambiente anche in casa. Ad esempio puoi mettere una di queste telecamera nella camera dei bambini e controllarli dalla cucina con il tuo Echo Show.

All’interno delle telecamere, infine, puoi inserire una microSD per registrare i filmati in loco oppure fare affidamento sul Cloud.

A soli 47€ su Amazon, le tre telecamere WiFi di YI sono eccezionali. Collegati immediatamente per completare l’acquisto con il doppio sconto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.