La smart locker, la cassetta di sicurezza per le chiavi, è in offerta su Amazon

Se hai preso in affitto un appartamento per un periodo breve ti sarà capitato di avere a che fare con delle smart locker, delle vere e proprie cassettine di sicurezza poste al di fuori dell’abitazione e pensate per recuperare le chiavi senza che sia necessario un incontro con il proprietario di casa.

Ora hai la possibilità di acquistarne una, per la tua casa personale o se hai deciso di metterla a disposizione per periodi brevi di affitto: si installa facilmente ed è in offerta su Amazon a soli 26,64 euro.

Smart locker: come funziona la cassetta di sicurezza per le chiavi

Questa cassetta di sicurezza, se la conosci, saprai benissimo che è la soluzione migliore per conservare non solo le chiavi, ma anche altri oggetti di piccolo valore.

Costruita in lega di zinco e alluminio avanzato, la cassetta protegge gli oggetti dalla ruggine, dalla corrosione e da ogni tentativo di manipolazione. La copertura impermeabile le permette inoltre di resistere a pioggia, vento, neve e altri agenti atmosferici se decidi di collocarla all’esterno.

Il funzionamento è semplicissimo: imposta una combinazione di 4 cifre scegliendo fra oltre 10.000 codici dandoti la possibilità anche di memorizzare diverse password. Si installa facilmente, con quattro viti e dilatatori in nylon inclusi: e il cacciavite a doppia testa è incluso nella confezione.

Perfetto per una vasta gamma di utilizzi, la smart locker può essere tuo a soli 26,64 euro.