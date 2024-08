Setup super Kawaii con la Tastiera Epomaker EP84 Plus (-25%)

Se sei alla ricerca di una tastiera meccanica che unisca prestazioni elevate, estetica super Kawaii e un layout compatto, la Epomaker EP84 Plus è la soluzione ideale per te. Attualmente in sconto del 25% a soli 58,49€ invece di 77,99€, questa tastiera è un vero affare per chi desidera migliorare la propria esperienza di digitazione e di gioco senza spendere una fortuna.

Chi ha detto che il setup gaming deve essere noioso?

La EPOMAKER EP84 Plus è una tastiera meccanica compatta al 75%, progettata per massimizzare le prestazioni e la facilità d’uso. Nonostante le dimensioni ridotte, include tutti i tasti essenziali come frecce, tasti Home e la serie F, rendendola perfetta per chi desidera risparmiare spazio sulla scrivania e mantenere una configurazione minimalista. Questa compattezza non sacrifica la funzionalità, offrendo un’esperienza di digitazione completa e confortevole.

Uno dei punti di forza di questa tastiera sono i keycaps in PBT con il tema di colori Bauhinia, ispirato al delicato fiore bianco e viola. Questi keycaps non solo aggiungono un tocco di eleganza e tranquillità al tuo setup, ma sono anche resistenti alla lucentezza, all’usura e agli oli, mantenendo il loro aspetto impeccabile anche dopo un uso prolungato. La qualità della sublimazione garantisce che i colori rimangano vividi e attraenti nel tempo.

In conclusione, la Epomaker EP84 Plus è la tastiera perfetta per chi cerca un mix di estetica sofisticata, praticità e prestazioni. Sfrutta subito lo sconto del 25% e porta a casa questa tastiera versatile e durevole per soli 58,49€. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di digitazione con uno dei migliori prodotti sul mercato.