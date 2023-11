Set LEGO Batwing in SUPER OFFERTA su Amazon (-21%)

Per i fan dei mattoncini più famosi del mondo e di Batman arriva un’opportunità straordinaria: il set LEGO Batwing è in offerta su Amazon con il 21% di sconto permettendoti di pagarlo soltanto 29,90 euro invece di 37,99. Anche se le offerte del Black Friday sono finite, i grandi affari continuano ad arrivare.

Set LEGO Batwing: costruisci il jet di Batman

Gotham City ti attende con il set LEGO DC Bat-Aereo: Batman vs. The Joker. Questo playset include un aeroplano giocattolo, il leggendario Batwing, per far vivere ai bambini avventure aeree senza precedenti.

Il Batwing è equipaggiato con 2 shooter, una cabina di pilotaggio e uno spazio per il Batarang di Batman e le manette. Quando non è in azione, può essere appeso alla parete come un’iconica decorazione.

Il playset celebra il classico film del 1989 con le minifigure LEGO di Batman e Joker. Batman sfoggia il suo iconico mantello nero e cappuccio, mentre Joker indossa l’inconfondibile abito viola e il cappello.

Un’epica scena si svolge quando Batman scende in picchiata sulle strade di GOTHAM CITY con il suo straordinario Batwing, pronto a affrontare il Joker. Armato di Batarang e manette, il supereroe farà giustizia, consegnando il cattivo alla legge.

Questo playset è l’idea regalo perfetta per festeggiare un giorno speciale o il compleanno di bambini e bambine dai 8 anni in su, appassionati di Batman e dei supereroi DC. Non farti sfuggire l’opportunità di acquistare il tuo LEGO Batwing a un prezzo incredibile su Amazon. Entra nell’universo di Batman e preparati per avventure straordinarie.

