Serie TV, film o tutto lo sport di Sky in streaming a partire da 6,99 euro al mese

Sono arrivate le nuove offerte di NOW sui pass Cinema, Entertainment e Sport, con prezzi a partire da 6,99 euro al mese. Col ritorno delle coppe europee di calcio, il gran finale dei Mondiali di Formula 1 e MotoGP, le partenze degli show più amate dal pubblico di Sky, è il momento ideale per scegliere il Pass NOW che meglio risponde ai propri interessi. Per conoscere tutte le offerte disponibili, vai alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Tutte le offerte sui piani di NOW

Sei un appassionato di sport? La scelta ideale è il Pass Sport in offerta a 9,99 euro al mese per 1 anno anziché 14,99 euro al mese (hai 12 mesi al prezzo di 8). Il tempo di permanenza minimo è di 12 mesi. Una volta attivato, il Pass Sport di NOW ti consente di vedere i match delle 3 grandi coppe europee (Champions League, Europa League, Conference League), la Serie A con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie B e la Serie C. A questi si aggiungono i Mondiali di Formula 1 e MotoGP, oltre al grande tennis e basket.

Se invece ami il cinema e le serie TV, scegli il Pass Cinema e/o Entertainment. Il piano più conveniente ti consente di vedere le serie TV e gli show di Sky al prezzo di 6,99 euro al mese per 12 mesi anziché 8,99 euro al mese. L’offerta ti permette di avere 12 mesi al prezzo di 10 mesi, fermo restando che c’è una permanenza minima da rispettare di almeno 12 mesi.

Approfitta ora delle nuove offerte sui Pass NOW per attivare il Pass che preferisci e risparmia da subito.

