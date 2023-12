SelfyConto: voucher fino a 500 euro se inviti i tuoi amici

SelfyConto è il conto corrente online che ti permette di gestire il tuo denaro in modo pratico, veloce e conveniente. È la soluzione perfetta per chi desidera risparmiare senza rinunciare a servizi bancari di qualità: non a caso, il canone di tenuta conto è gratuito fino a 30 anni e per tutti i nuovi utenti durante il primo anno. Grazie alla promozione in corso, inoltre, avrai la possibilità di richiedere voucher digitali fino a 500 euro semplicemente invitando i tuoi amici ad aprire un conto.

Zero spese e canone azzerato per tutti

Ma quali sono i vantaggi di questo innovativo conto firmato Banca Mediolanum? Innanzitutto, con SelfyConto potrai prelevare contanti senza costi aggiuntivi, attraverso la carta di debito gratuita, comoda e sicura realizzata al 100% in PVC riciclato.

Non ti serve la carta di debito? SelfyConto mette a tua disposizione anche una carta di credito e una carta prepagata. Inoltre, tutte le operazioni bancarie principali – come bonifici, addebiti utenze, pagamento di bollettini e ricariche telefoniche – sono gratuite.

Fino al 27 dicembre, invita i tuoi amici a scoprire i vantaggi di SelfyConto e riceverete entrambi dei premi. Per ogni amico che aprirà un conto, guadagnerai quattro cerchi con i quali richiedere premi attraverso il programma Mediolanum ForYou Rewarding. Tra i più ghiotti, anche voucher digitali di prestigiosi brand fino a 500 euro, per i primi cinque amici che seguiranno tutti i passaggi.

Aprire SelfyConto è semplice e soprattutto completamente online. Ti basteranno il tuo documento d’identità, il tuo codice fiscale, lo smartphone e un indirizzo e-mail valido. Sia l’apertura che la chiusura del conto sono sempre gratuite.

