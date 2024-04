SelfyConto: non paghi il canone fino ai 30 anni

SelfyConto rappresenta la rivoluzione nel mondo dei conti correnti online, progettato per coloro che desiderano una gestione del denaro agile, sicura e senza pensieri. Con l’obiettivo di semplificarti la vita, SelfyConto elimina i costi nascosti e le complicazioni, lasciandoti più tempo per ciò che conta davvero.

SelfyConto: zero costi, massima libertà

Con SelfyConto, puoi dimenticarti di pagare canoni di tenuta conto fino a 30 anni, approfitta della gratuità delle principali operazioni bancarie, e utilizza la carta di debito senza spese in tutta l’area euro. L’offerta è ancora più dolce per i nuovi utenti, con un canone di tenuta conto completamente azzerato per il primo anno.

La facilità d’accesso è un pilastro di questo servizio: grazie all’App Mediolanum, hai il controllo totale dei tuoi servizi bancari con un semplice tocco sullo schermo del tuo smartphone. Gestire pagamenti, investimenti e trasferimenti di denaro non è mai stato così immediato. Oltre a garantirti una gestione finanziaria senza pensieri, SelfyConto si impegna anche per l’ambiente. La carta di debito fornita è realizzata in PVC 100% riciclato, coniugando praticità e sostenibilità in un unico strumento.

SelfyConto non si limita a offrirti un conto corrente conveniente: ti mette a disposizione una gamma completa di carte per ogni tua necessità, dalla carta di debito alla prepagata, tutte personalizzabili e ricche di funzionalità, come il supporto per i pagamenti contactless e i principali sistemi di pagamento mobile.

Con SelfyConto, quello che vedi è quello che ottieni: zero costi di apertura o chiusura conto e una politica di trasparenza totale sui canoni e le commissioni. Che tu abbia meno di 30 anni o più, il Conto Selfy è una soluzione vantaggiosa per te.