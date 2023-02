Segui Udinese-Sassuolo in diretta streaming, anche dall'estero

La Serie A TIM 2022/23 è pronta a intrattenere tutti gli appassionati di calcio anche questa domenica. Infatti, alle ore 12:30 si giocherà Udinese-Sassuolo. Le due squadre scenderanno in campo pronte per sfidarsi alla Dacia Arena.

Udinese-Sassuolo: live match, telecronaca e formazioni

Il live match verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN domenica 12 febbraio 2023 alle ore 12:30. Prima potrai collegarti per il pre-partita e tutte le novità direttamente dallo stadio. La telecronaca di Udinese-Sassuolo è stata affidata a due voci esperte, Andrea Calogero ed Emanuele Giaccherini (commento tecnico). Ecco le due probabili formazioni:

Udinese (3-5-2)

Silvestri

Becao

Bijol

Perez

Ehizibue

Samardzic

Walace

Arslan

Udogie

Beto

Success

Sassuolo (4-3-3)

Consigli

Zortea

Erlic

Ruan

Marchizza

Frattesi

Obiang

Henrique

Berardi

Defrel

Laurienté

Streaming ottimizzato e dall’estero

Puoi vedere Udinese-Sassuolo in streaming anche dall’estero. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

