Segui Bari-Cagliari in live streaming anche fuori dall'Italia

Sabato 18 febbraio 2023 si giocherà la venticinquesima giornata di Serie BKT. Il Bari in casa si scontrerà con il Cagliari al San Nicola per un match infuocato. La partita verrà trasmessa in diretta dalle ore 16:15. Come puoi vedere Bari-Cagliari in streaming?

Semplice, in tuo soccorso c’è DAZN che ti offre un pacchetto sport eccezionale e vantaggioso. Infatti, con un solo abbonamento oltre alla Serie BKT potrai anche guardare LaLiga, Serie A TIM, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Ricordati che potrai collegarti qualche minuto prima per il pre-partita così da ottenere tutte le ultime novità da bordo campo, le formazioni e le analisi sui temi principali dell’incontro. Questo match sarà commentato da Ricky Buscaglia. Ecco la sinossi ufficiale di DAZN:

Sfida di alta classifica a chiudere il solito ricco sabato pomeriggio di Serie B: teatro del match il San Nicola di Bari, dove la squadra pugliese allenata da Mignani ospita il lanciatissimo Cagliari di Ranieri. All’andata vinse il Bari 1-0 grazie a Walid Cheddira, oggi come finirà la sfida fra due delle piazze più calde della serie cadetta?

Bari-Cagliari: come vedere la partita in streaming dall’estero

Se sei in viaggio e quindi ti trovi all’estero non preoccuparti. Con DAZN puoi tranquillamente vedere Bari-Cagliari in streaming. Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

