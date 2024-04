Scegli il Conto Corrente a CANONE ZERO e che ti remunera

Sei pronto a rivoluzionare la gestione dei tuoi risparmi? Scegli il Conto Corrente veramente a Canone Zero che ti remunera in base al saldo liquido giornaliero. Cosa stai aspettando? Aprilo subito online. Ti serve solo qualche minuto per entrare in IBL Banca e ottenere tantissimi vantaggi per te e per la tua famiglia. Una promozione per tutti i nuovi clienti.

In pratica, aprendo questo conto i tuoi risparmi hanno ancora più valore. Infatti, per i primi 6 mesi dall’apertura hai un tasso lordo fino al 3,10% in base al saldo liquido giornaliero. Un’ottima opportunità per non lasciare il tuo denaro infruttuoso. Inoltre, hai canone gratis. Cosa stai aspettando? Inizia subito a dare importanza al tuo denaro. Entra a far parte di IBL Banca.

Grazie a questo Conto Corrente hai veri interessi sulle somme depositate che puoi utilizzare senza vincoli che concorrono a contribuire al 3,10% di tasso lordo. In questo modo vieni premiato in base alle tue scelte. Scegli il Conto Contro Corrente. Così hai più interessi e meno pensieri. Inoltre, hai anche accesso a tantissime funzionalità che puoi gestire direttamente dai tuoi dispositivi.

Conto Corrente IBL Banca: la soluzione che conta

Con questo Conto Corrente non sei più solo un numero, ma una persona che dà valore ai suoi risparmi. Dai una nuova possibilità al tuo denaro. Aprilo subito online. In un attimo sei già pronto per ricevere tutti i vantaggi di questa soluzione all’avanguardia e sicura. Cosa stai aspettando? I tuoi risparmi meritano di più.

Grazie a questa soluzione ottieni un tasso lordo fino al 3,10% in base al saldo liquido giornaliero. Questo per i primi 6 mesi dall’apertura del conto. Ma non è tutto. Infatti, puoi abbinare tutte le contactless che vuoi in base alle tue esigenze. Ideali per i tuoi acquisti sicuri in negozio e online, le aggiungi anche nel tuo wallet per averle a disposizione direttamente dal tuo smartphone.