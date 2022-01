Seagate Game Drive 2TB: tutto lo spazio che vuoi su PS5 e non solo

Se sei un videogiocatore, allora senza dubbio una delle più grandi difficoltà da affrontare è lo spazio di archiviazione. Se questo risulta sempre insufficiente per ospitare tutti i tuoi giochi preferiti, il Seagate Game Drive 2TB con licenza Play Station è ciò che ti serve, oggi disponibile su Amazon a soli 74 euro.

Hard disk esterno Seagate Game Drive 2TB: caratteristiche tecniche

Il design è assolutamente leggero e compatto in una veste completamente nera con il marchio Play Station in alto che richiama il design dell’ammiraglia Sony. Il disco, infatti, presenza la licenza ufficiale Play Station ed è perfettamente compatibile sia con PS4 che con PS5. Nel caso di PS4 è possibile avviare i giochi direttamente dal disco, così da ottenere una vera e propria espansione della memoria interna. Per quanto riguarda PS5, invece, funge da unità di immagazzinamento, consentendo di trasferire rapidamente i giochi senza la necessità di effettuarne il download. L’interfaccia USB 3.0, infatti, garantisce una velocità elevata fino a 5Gbps. Un’ottima soluzione semplice e soprattutto affidabile per aumentare in maniera sensibile lo spazio a disposizione per i propri titoli.

La periferica è infatti plug and play, risultando immediatamente pronta all’uso una volta tirata fuori dalla scatola. Lo stesso vale, però, anche nel caso di utilizzo da PC che supporta perfettamente l’hard disk. È un ottimo alleato anche per portare i propri dati sempre con sé anche per il lavoro o per lo studio. Naturalmente è possibile formattare il disco con il file system più adeguato alle proprie esigenze, rendendolo una soluzione adatta a qualsiasi utilizzo. Un accessorio assolutamente versatile e flessibile, pensato per i videogiocatori, ma adatto ad ogni circostanza.

Grazie ad uno sconto del 29%, il Seagate Game Drive 2TB è disponibile su Amazon a soli 74,48 euro, per un risparmio di 30,51 euro sul prezzo di listino.