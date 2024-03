Scrivania NUOVA con mouse e tastiera HP SCONTATISSIMI del 40%

Dai un tocco di modernità ed eleganza alla tua scrivania con mouse e tastiera nuovi grazie al set HP 200 Pavillion. Un vero concentrato di tecnologia questa combo che sì, è cablata, ma ti mette a disposizione una comodità spropositata.

Approfitta in questo momento dello sconto del 40% sul prezzo di listino.

HP propone un set mouse e tastiera di qualità eccezionale

Nonostante non siano wireless, i prodotti che ti sto consigliando meritano davvero tanto. A parte il fatto che non tutti desiderano avere periferiche sprovviste di fili, i dispositivi della linea 200 Pavillion di HP sono di qualità ed ottimi sotto tutti i punti di vista.

Un vantaggio di avere entrambi cablati è che l’autonomia non è mai un problema. Non ti preoccupare perché entrambi i fili hanno lunghezze perfette per non essere ingombranti ma allo stesso tempo lasciarti tutta la libertà di movimento di cui hai bisogno.

La tastiera è completa di tastierino numerico. Rimane compatta nelle dimensioni senza lasciarsi scappare una funzione. Layout QWERTY italiano, LED che ti indicano le varie impostazioni attive, tasti funzioni e comandi rapidi a portata di dito.

Il mouse raggiungi i 1600 DPI ed ha un design semplice e lineare. In mano si adatta al tuo palmo potendolo usare sia con la destra che la sinistra. Tasti? I classici: click destro, sinistro, rotellina di scorrimento.

Nella sua semplicità questo kit mouse e tastiera di HP soddisfa ogni esigenza.

