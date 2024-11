Scopa elettrica senza spendere una barcata di soldi: 5 occasioni d'oro

Il dilemma di quando valuti l’acquisto di una scopa elettrica è trovare il giusto compromesso tra la potenza di aspirazione, la maneggevolezza e perché no, anche il prezzo. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti 5 occasioni straordinarie per avere un aspirapolvere senza fili a buon prezzo che non delude.

Scopa elettrica potente ed economica: 5 modelli top

Partiamo con uno dei modelli più economici, Hoover H-FREE 100, oggi applicando anche il coupon che vedi pagina la puoi avere a soli 99,99 euro, invece che 219 euro. Possiede un motore da 170W, mini turbo spazzola dotata anche di luci a LED e un’autonomia da 40 minuti.

Ottima anche Rowenta X-PERT 6.60, con autonomia leggermente maggiore, da 45 minuti, design leggero da 1,4 kg, contenitore della polvere da 0,55 litri e accessori inclusi. Oggi la puoi avere a soli 119,99 euro.

Proscenic P13 ha una potenza straordinaria da 45 Kpa e riesce quindi ad aspirare di tutto in una sola passata. Anche in questo caso troviamo delle pratiche luci a LED poste sulla spazzola e un bellissimo display per visualizzare la batteria residua. Mettila nel tuo carrello a soli 129 euro, applicando il coupon in pagina.

Cambiamo quindi totalmente e passiamo a un aspirapolvere senza fili per secco e umido che quindi aspira e lava anche il pavimento. Tineco iFloor 3 Breeze Plus è meravigliosa e oggi la puoi avere a soli 179 euro, in sconto del 31% con il Black Friday in anticipo. Oltre alla possibilità di aspirare lavare il pavimento in una sola passata possiede una tecnologia autopulente del rullo.

E se vuoi il meglio del meglio allora acquista Bosch Unlimited 6 a soli 231,48 euro, invece che 379 euro. Grazie a questo sconto del 39% avrai un risparmio di oltre 147 euro. Si tratta di una scopa elettrica dalle prestazioni straordinarie con batteria staccabile e accessori inclusi per pulire su più superfici.

Tutte queste promozioni ovviamente scadranno da un momento all’altro e quindi devi essere velocissima. Ricordati che puoi avere la tua scopa elettrica direttamente a casa in pochi giorni e senza pagare la spedizione se sei iscritta ad Amazon Prime. Se invece ancora non sei abbonata fa allora cliccando qui.