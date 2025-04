Finestre sempre splendenti con il robot Ecovacs W2 Pro: oggi SUPER OFFERTA su Amazon

L’Ecovacs W2 PRO è un robot lavavetri di fascia premium pensato per chi vuole eliminare definitivamente la fatica di pulire finestre e superfici vetrate. Questo modello si inserisce in un segmento molto specifico, rivolgendosi a chi abita in appartamenti con grandi vetrate o villette con ampie superfici trasparenti, difficili da raggiungere o faticose da mantenere pulite manualmente. La buona, ottima, notizia? Oggi può essere tuo ad un prezzo fenomenale: grazie alla promozione attiva su Amazon, lo paghi meno di 400€!

Il robot è dotato di un sistema di pulizia a tre fasi, che unisce l’azione di tre ugelli spruzzatori d’acqua, una coppia di panni rotanti e una tecnologia di aspirazione che lo tiene saldo alla superficie, anche in verticale. Gli ugelli spruzzano l’acqua in modo uniforme lungo tutta l’area da trattare, migliorando notevolmente l’efficacia della pulizia rispetto ai modelli tradizionali. Il movimento a zig-zag, gestito da un sistema di navigazione intelligente, consente al W2 PRO di coprire in modo sistematico tutta la superficie della finestra.

Uno degli aspetti più rassicuranti di questo dispositivo è il sistema di sicurezza integrato. Il robot è infatti dotato di una fune di sicurezza e di un sensore che rileva eventuali cali di pressione dell’aria, fermando immediatamente il dispositivo e attivando un allarme. Questo lo rende utilizzabile anche in finestre poste ai piani alti, riducendo al minimo il rischio di cadute.

Il controllo può avvenire tramite telecomando, app dedicata o comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. Dall’app è possibile programmare pulizie automatiche, selezionare il livello di spruzzo d’acqua e verificare lo stato del robot, il tutto con una grafica semplice e funzionale.

Dal punto di vista dell’autonomia, il W2 PRO è alimentato da una batteria che garantisce circa 80 minuti di utilizzo continuo. Al termine della sessione di pulizia, torna automaticamente alla posizione di partenza. Inoltre, la base può essere posizionata anche a terra o su un davanzale, facilitando l’utilizzo su vetri molto alti.

L'ECOVACS W2 PRO è particolarmente consigliato a chi vive in ambienti moderni con ampie superfici vetrate e desidera mantenerle pulite senza sforzo.