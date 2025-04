Il robot che aspira, lava e si autopulisce: l'offerta da non perdere

Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere che faccia davvero tutto per te, il Roborock Qrevo Pro è quello che stai cercando. Questo aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 è pensato per semplificarti la vita e rendere la pulizia della tua casa un gioco da ragazzi. Non dovrai più preoccuparti di passare l’aspirapolvere o lavare i pavimenti, perché farà tutto lui in automatico!

Con la sua potenza di 7000 Pa, questo robot è in grado si aspirare efficacemente polvere, peli d’animale, briciole e lo sporco più ostinato anche dai tappeti più spessi. La sua tecnologia avanzata gli permette di pulire con precisione anche le superfici più difficili, garantendo una pulizia profonda in ogni angolo della tua casa.

Non è tutto: la sua funzione di lavaggio con acqua calda e i doppi panni rotanti assicurano che il pavimento sia non solo aspirato con cura, ma anche lavato con una qualità che non ha nulla da invidiare al lavaggio manuale.

Una delle caratteristiche più comode di questo dispositivo è il suo sistema di autopulizia del mop: non dovrai più preoccuparti di lavare il panno ogni singola volta che finisce una sessione di pulizia. Una volta che il mop ha fatto il suo lavoro, il robot si assicura di pulirlo automaticamente, in questo modo sarà sempre igienizzato e pronto all’uso.

Inoltre, grazie al suo sistema di evitamento ostacoli 3D, il Roborock Qrevo Pro naviga senza problemi tra mobili, scale e qualsiasi altro ostacolo, adattandosi alla tua casa in maniera intelligente. Potrai programmare le sue pulizie tramite l’app dedicata, personalizzare le modalità ed avere sempre il controllo totale sulla tua routine di pulizia.

Questo robot è perfetto quindi per semplificarti la vita e rendere le pulizie estremamente comode e pratiche. In questo momento su Amazon è in offerta e quindi puoi averlo col 19% di sconto a soli 649,99 euro. Non lasciartelo scappare e acquistalo subito!