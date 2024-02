SCONTO+COUPON per il Proiettore Full HD!

Sei pronto a trasformare il tuo salotto in una sala cinematografica? Grazie al proiettore 460ANSI, dotato di una risoluzione Full HD, potrai! Quest’ultimo non solo è scontato del 17% ma, grazie al coupon esclusivo, potrai risparmiare ulteriori 85€. Il prezzo finale arriva quindi a soli 104,99€.

Tutte le caratteristiche del proiettore

Con il proiettore 460ANSI potrai collegare facilmente il tuo smartphone, tablet o computer tramite Wi-Fi dual band 5G/2.4G per una trasmissione fluida di immagini e video. Inoltre, grazie alla funzione Bluetooth 5.0, puoi connettere altoparlanti esterni per un’esperienza audio coinvolgente, completando l’esperienza multimediale.

La correzione trapezoidale 4P/4D assicura che l’immagine proiettata sia perfettamente rettangolare, anche se il proiettore non è posizionato frontalmente, garantendo una visione ottimale in qualsiasi angolazione. Inoltre, lo zoom ottico consente di regolare la dimensione dell’immagine dal 50% al 100% senza dover spostare il proiettore, offrendo flessibilità e comodità nella visualizzazione.

Con le porte USB, HDMI e AV, il proiettore consente di collegare una varietà di sorgenti video, inclusi computer, console di gioco o lettori DVD, per una maggiore versatilità nell’utilizzo. Inoltre, la porta USB supporta la lettura di file multimediali e di presentazioni in formati come PPT, Excel, Word e PDF, ampliando le opzioni di utilizzo.

Il design compatto rende questo proiettore facilmente trasportabile ovunque tu vada. Con lo zaino in dotazione, puoi portarlo con te in modo comodo e sicuro, proteggendolo da urti e graffi durante gli spostamenti. In caso di problemi, il servizio clienti online o via email è sempre a tua disposizione per fornire assistenza e supporto immediato, poiché avrai una garanzia di ben 3 anni.

Inizia a fruire dei tuoi contenuti preferiti come mai prima d’ora grazie al proiettore 460ANSI. Pagalo solamente 104,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon da 85€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.