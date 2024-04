Sconto Subito Samsung: ottieni fino a 80€ di sconto immediato da MediaWorld

A partire da oggi e fino al 25 aprile, i possessori della carta MediaWorld Club possono ottenere fino a 80 euro di sconto su uno o più prodotti Samsung acquistati sul sito mediaworld.it. Con almeno 400 euro di spesa lo sconto è pari a 40 euro, se invece l’importo è pari o superiore a 800 euro si riceve uno sconto immediato a carrello di 80 euro.

Puoi vedere tutti i prodotti aderenti alla nuova promozione Sconto Subito Samsung su questa pagina. Invece, se non hai una carta MediaWorld Club puoi richiederla online alla pagina dedicata.

Online la promozione Sconto Subito Samsung targata MediaWorld

Dal top di gamma Galaxy S24 agli smartwatch e auricolari, passando per i modelli di punta in campo notebook (Galaxy Book 4) e tablet (Galaxy Tab S9), passando per i monitor premium come Odyssey G5: sono numerosi gli articoli che partecipano alla nuova iniziativa MediaWorld intitolata Sconto Subito Samsung.

Sono invece esclusi dalla promo gli articoli che rientrano nelle seguenti offerte:

Prestazioni al Top (attiva dall’11 al 25 aprile)

Tutto Vero Tasso 0% (attiva dal 15 al 25 aprile)

Pronti? Via! (attiva dal 17 al 30 aprile)

Tutti i prodotti inclusi nella sezione MediaWorld Ricondizionati

Viene inoltre chiarito che la promozione non è cumulabile con altre attive sul sito mediaworld.it.

Qualche esempio per sfruttare la promo in corso sul sito di MediaWorld? Il nuovo Galaxy A55, in vendita a 549 euro nella configurazione da 256 GB, beneficia dello sconto di 40 euro, quindi l’importo finale a carrello è di 509 euro. Sempre in ambito telefonico segnaliamo l’offerta su Galaxy S23 FE, disponibile in promo a 639,99 euro a cui bisogna scontare ulteriori 40 euro per un prezzo finale di 599 euro.

Tutti i prodotti che partecipano all’iniziativa Sconto Subito Samsung li trovi qui. Ti ricordiamo soltanto che la promozione terminerà il prossimo 25 aprile.