Sconto folle, il prezzo del Redmi A3 crolla ad appena 84€: va preso subito

Amazon offre attualmente uno sconto del 36% sul Redmi A3, portando il prezzo a soli 84,44€ (invece di 132€). Esperienza d’uso completa e affidabile ad un prezzaccio ridicolo: se cerchi un buono smartphone a meno di 100€, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta a tempo limitato.

Il Redmi A3 è dotato di un display LCD da 6,71 pollici con risoluzione HD+ (1650 x 720 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che offre una visione fluida e nitida. Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass 3, garantendo una certa resistenza ai graffi. La luminosità di picco è di 500 nits, sufficiente per un utilizzo confortevole in varie condizioni di illuminazione.

Sotto il cofano, il Redmi A3 è alimentato dal chipset MediaTek Helio G36, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Quanto basta per gestire senza problemi tutte le tue attività quotidiane. Il dispositivo esegue Android 14 Go Edition con l’interfaccia MIUI di Xiaomi, che offre un’esperienza utente fluida e ottimizzata per le specifiche di questo telefono.

La fotocamera posteriore principale è un sensore da 8 megapixel, affiancato da una lente ausiliaria da 0.08 megapixel per il rilevamento della profondità. Questo consente di scattare foto decenti in condizioni di buona illuminazione e di registrare video in 1080p a 30 fps. Non rimane ancora molto tempo: acquista subito il Redmi A3 per averlo a meno di 85€!