Sconto FOLLE del 29% sul mouse Corsair Nightsabre 

Ormai da diverso tempo, sta cercando un mouse dell’ottimo rapporto qualità prezzo che ti permetta di giocare al meglio delle tue potenzialità da pc, ma non stai trovando un valido modello in sconto? Arriviamo noi con la proposta perfetta per te! Si tratta del mouse Corsair Nightsabre, un dispositivo di primissima qualità disponibile sconto del 29% su Amazon solo grazie all’offerta di primavera. Fino ad esaurimento scorte avrai la possibilità di acquistarlo appena 119,99€ invece di 169,99€, un prezzo che ti assicuriamo difficilmente di ricapiterà almeno fino al Black Friday.

Perfetto per il gaming a livelli competitivi: mouse Corsair Nightsabre

Ma parliamo più nel dettaglio di tutte le caratteristiche che rendono questo mouse un vero e proprio must Have, specie per chi gioca in competitiva dal proprio pc.potenza prestazioni sono le parole chiave per il modello che ti stiamo proponendo! Ti offre tutto il necessario per giocare al massimo in titoli Effepi S, Battle Royale, Moba e molto altro ancora. Nn solo perché ti garantisce la maggior precisione e velocità possibile, ma anche perché il design del mouse è stato pensato appositamente per chi gioca molto quotidianamente, in modo tale da non farti avvertire la stanchezza anche dopo un lunghissimo sessioni di gioco.

Assolutamente una delle caratteristiche più interessanti, ovvero il sensore ottico da 26.000 DPI! Prevedendo una sensibilità così alta il sensore di cui è provvisto rivela tutti i tuoi movimenti, anche i più veloci.in questo modo potrai sempre competere al meglio con i tuoi amici online! Non da meno prevede ben 11 pulsanti personalizzabili in base alle tue necessità, tra cui anche la rotella di scorrimento.

Ovviamente una delle caratteristiche acquistare pensando maggiormente, trattandosi di un mouse wireless, e anche la durata della batteria. Se usi spessissimo il mouse per giocare anche per ore, quotidianamente, non vuoi dover ricaricare costantemente il modello Ccon questo prodotto non avrai assolutamente questo problema, in quanto è pensato per garantirti di giocare fino a 100 ore con una sola ricarica rapida e, per giocare ben 20 ore ti bastano appena 15 minuti.un’autonomia davvero incredibile tenendo presente la tipologia di prestazione che ti garantisce. Il nostro consiglio è di acquistarlo finché hai sconto del 29% su Amazon grazie alle super offerte di questi giorni!