SCONTO FOLLE: -50€ sul MOUSE da gaming Logitech più amato!

Trovare il mouse perfetto non è un gioco da ragazzi, specialmente perché ci sono tantissimi fattori da tenere in considerazione, come la forma e le funzionalità. Uno dei più acquistati di sempre, vista la sua ergonomia, è sicuramente il Logitech G G502 X. Prima di scoprire le sue particolarità, ti basterà sapere che il suo prezzo di listino è di 94,99€ ma, grazie allo sconto e al coupon selezionabile su Amazon, lo potrai avere a soli 44,99€!

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

Una delle particolarità di questo mouse risiede nella tecnologia LIGHTFORCE, che combina la rapidità e l’affidabilità degli switch ottici con la sensazione tattile e la risposta dei tradizionali switch meccanici. Questo connubio offre un’attivazione precisa e reattiva con un clic super-soddisfacente.

La sensazione di controllo assoluto è ulteriormente migliorata grazie al sensore HERO 25K. Quest’ultimo elimina qualsiasi accelerazione involontaria o problema di sorta. E con un supporto di DPI fino a 25.600, il mouse offre una sensibilità personalizzabile per adattarsi perfettamente alle tue esigenze di gioco.

Parlando di tasti, questo mouse presenta il DPI Shift riprogettato, che può essere rimosso o riposizionato per una personalizzazione ancora maggiore, permettendoti di passare rapidamente tra diversi livelli di DPI e adattarti a diverse situazioni di gioco. La rotella di scorrimento a doppia modalità offre, inoltre, un controllo versatile, consentendoti di passare da uno scorrimento libero e fluido a uno preciso riga per riga.

Trattando, infine, il design, questo mouse gode della forma iconica amata da tantissimi utenti, la quale garantisce un’impugnatura confortevole per sessioni di gioco prolungate, mentre gli 11 pulsanti programmabili ti permettono di assegnare macro e comandi personalizzati, adattandosi perfettamente al tuo stile di gioco.

Migliora la tua esperienza di gioco con il mouse Logitech G G502 X a un prezzo di soli 44,99€, al posto dei classici 94,99€, ma non dimenticare di selezionare il coupon!