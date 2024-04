Sconto del 17% sulle 4 lampadine SMART multicolor con controllo vocale

Rendi l’illuminazione di casa intelligente con un solo acquisto. 4 lampadine SMART da usare in qualunque ambiente e da gestire come preferisci. Sono con attacco E27 e sono compatibili anche con gli assistenti vocali. Di cosa hai bisogno? Semplicemente del WiFi.

Approfittane ora che su Amazon c’è uno sconto del 17%. Il prezzo scende a soli 19,99€ per un affare senza precedenti, è come se ne pagassi una 5€. Cosa aspetti? Collegati al volo in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine SMART con effetto multicolor e tanto altro

Visto l’attacco E27 le puoi montare su lampade da tavolo, lampadari e così via. In termini di compatibilità non hai nessun limite e in più, l’installazione è veramente semplice. Collegale e poi scarica l’app sullo smartphone per sincronizzarle. Volendo, se ne hai uno, puoi connetterle anche ai tuoi assistenti vocali (ad esempio Google e Alexa) per gestirle con la voce.

Le lampadine in questione sono LED e consumano poco pur illuminando a dovere le tue zone. Sono dimmerabili e puoi scegliere l’intensità della luce oltre a poter modificare il colore: scegli tra una tonalità di bianca o opta per un colore personalizzato tra tutti quelli disponibili. Sei in grado di poter creare un arcobaleno a piacimento.

Sono presenti le funzioni di temporizzazione per creare delle routine. Accendile e spegnile senza dover far altro fissando degli orari prestabiliti con un solo tap del tuo dito.

Cos’altro puoi volere? Hanno tutto al loro interno.

Collegati al volo su Amazon dove lo sconto del 17% ti permette di portare a casa queste 4 lampadine Smart multicolor a soli 19,99€ con un click.

