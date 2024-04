Sconto 80% e prezzo BOMBA su Amazon per questo ottimo smartphone (79€)

Incredibile, ma vero! Su Amazon c’è uno smartphone super interessante e completo, che adesso ti accaparri con uno sconto totale dell’80%. Si tratta dell’ottimo BlackView Wave 6C e ora puoi averlo a 79€ circa appena in promozione. Tutto quello che occorre fare per approfittare del doppio sconto, è seguire queste facilissime istruzioni:

copia fra gli appunti questo codice ” SLDOZAEW “;

” SLDOZAEW “; attiva il coupon in pagina e metti il prodotto nel carrello;

al momento di finalizzare il tuo ordine, applica il codice sconto.

Vanta un ampio display da 6,5″ con una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Goditi immagini e video nitidi e dettagliati con colori vivaci e contrasto eccezionale. L’ampio schermo ti offre un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per guardare film, giocare o navigare sui social media.

Il design elegante e moderno di Wave6C è un vero piacere per gli occhi. Con bordi sottili e una scocca sottile, questo smartphone è comodo da tenere in mano e facile da maneggiare. La combinazione di vetro e metallo conferisce al telefono un aspetto premium, che sicuramente attirerà l’attenzione.

Dotato di un processore octa-core e 32GB di memoria interna, offre prestazioni fluide e reattive. Puoi eseguire diverse applicazioni contemporaneamente, passare da un gioco all’altro senza problemi e navigare in Internet in modo rapido e senza interruzioni. Inoltre, la memoria espandibile fino a 1TB tramite scheda TF ti consente di archiviare tutte le tue foto, video e file importanti senza preoccuparti dello spazio.

Cattura i tuoi momenti migliori con il sistema a doppia fotocamera. La camera principale da 8MP ti consente di scattare foto nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 5MP è perfetta per i selfie e le videochiamate. Sperimenta diverse modalità fotografiche, come la modalità panorama, per catturare paesaggi mozzafiato o la modalità ritratto per ottenere scatti perfetti con lo sfondo sfocato.

Con una potente batteria da 5100 mAh, l’autonomia energetica non sarà un problema. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria durante la giornata, anche con un uso intensivo del telefono.

Ricevi il tuo device in modo rapido e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime, ma attenzione: è una promo a tempo limitato.