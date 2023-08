Sconto 71% per un POTENTISSIMO PC portatile: RAM 12GB ed SSD 256GB (289€)

Sei alla ricerca di un computer portatile che unisca prestazioni, design e convenienza? Questo modello è la scelta giusta per te. Attualmente in sconto del 71% su Amazon, questo PC offre una vasta gamma di funzionalità che lo rendono ideale per l’uso quotidiano, sia per il lavoro che per il divertimento. Completa al volo il tuo ordine per averlo a 289,99€ invece di oltre 999€. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Equipaggiato con un processore Intel Quad-Core e 12GB di RAM DDR4, ti garantisce prestazioni fluide e veloci. Con un SSD da 256GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi documenti, foto e video, garantendo al contempo un avvio rapido e un funzionamento efficiente delle applicazioni. A bordo, già installato, il sistema operativo Windows 11.

Goditi un’esperienza visiva straordinaria con il display IPS Full HD da 14″. Con una risoluzione di 1920 x 1080, i colori sono vivaci e i dettagli nitidi, rendendo questo PC perfetto per guardare film, navigare sul web o lavorare su progetti grafici.

Questa eccellente macchina ti offre diverse opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 2.4G/5G, Type-C, Bluetooth 4.0 e USB 3.0. Che tu debba collegarti a Internet, trasferire file o collegare dispositivi esterni, questo PC ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Con un elegante finitura grigia, questo computer non è solo potente ma anche esteticamente gradevole. Il suo design sottile e leggero lo rende facile da trasportare, ideale per chi è sempre in movimento.

Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato, questo pazzesco PC portatile di Jumper è un affare da non perdere. Approfitta di questo sconto del 71% e porta a casa un PC di alta qualità a una frazione del prezzo originale: completa l’ordine adesso per averlo a 289€ invece di 999€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.